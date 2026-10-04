‘É o fim da era do PT’, diz Flávio Bolsonaro após resultado do 1º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) disse na noite deste domingo, 4, após avançar para o segundo turno das eleições à Presidência da República à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o resultado mostra “o fim da era do PT”.

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Na primeira declaração após a apuração, em frente ao QG da campanha em Brasília, ele agradeceu pelos 56 milhões de votos recebidos, disse que faltou pouco para uma eleição em primeiro turno e que a as urnas mostraram o desejo de mudança.

“Está decretado o fim da era do PT”, declarou. “Estou muito feliz com a possibilidade real do Brasil dar uma resposta definitiva, de que quer um governo moderno, com menos ministérios, que vai resgatar a democracia e indicar pelo menos quatro ministros para o STF que não vão tentar interferir nas eleições.”

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Flávio também disse que, apesar das principais pesquisas eleitorais terem mostrado o contrário, ele já esperava terminar com mais votos que o presidente com base em trackings –como são chamadas as pesquisas internas da campanha, que não são registradas no Tribunal Superior Eleitoral.

Com 99,84% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro teve 47,07% (55.066.586 votos), ante 45,12% (53.745.474 votos) de Lula. Os demais candidatos não chegaram a 3% da preferência.