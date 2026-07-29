É descabido caracterizar Brasil como ameaça aos Estados Unidos, diz governo Lula

O governo Lula afirmou repudiar a decisão dos Estados Unidos de prorrogar sanções contra o Brasil e classificou como descabida a caracterização do país como ameaça aos norte-americanos.

“O Governo brasileiro repudia o anúncio feito pelo Governo dos Estados Unidos da prorrogação por mais um ano da declaração de emergência nacional em relação ao Brasil”, diz a nota emitida pelo Palácio do Planalto.

“A qualquer título, é inteiramente descabido caracterizar o Brasil como ameaça aos Estados Unidos, especialmente à luz dos históricos laços diplomáticos e da amizade que une os dois povos”, completa.

Ontem, a Casa Branca anunciou que prorrogará por um ano a ordem executiva assinada contra o Brasil em julho do ano passado, baseada na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional.

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Na avaliação do Executivo brasileiro, a decisão do governo dos Estados Unidos reitera argumentos infundados e inverídicos de que o Brasil representa ameaça aos Estados Unidos na segurança nacional, na política externa e na economia.

“Ao rechaçar a retomada de acusações sem qualquer fundamentação nos fatos e já amplamente rebatidas em encontros de autoridades dos dois países, o Brasil reafirma sua soberania e a independência dos poderes da União”, pontua o governo Lula.

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“O Poder Judiciário brasileiro pauta sua atuação pelo fiel cumprimento dos preceitos da Constituição”, acrescenta.