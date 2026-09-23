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Política

‘É deprimente’, diz Caiado sobre os candidatos ausentes no debate de VEJA com presidenciáveis

Encontro é transmitido pelo VEJA+TV e canais digitais de VEJA

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 19h55 | Atualizado em 23 set 2026, 19h58
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‘É deprimente’, diz Caiado sobre os candidatos ausentes no debate de VEJA com presidenciáveis Priorizar nos meus resultados Google

“É deprimente chegar a uma campanha onde os dois mais rejeitados se negam a vir ao debate”, disse o candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) poucos minutos antes do debate de presidenciáveis de VEJA, nesta quarta, 23. Romeu Zema (Novo), vestindo uma camisa com os dizeres “Chega de intocáveis” (um dos motes de campanha do mineiro), elogiou os índices de aprovação da sua gestão, em Minas Gerais, e do rival, em Goiás. Acompanhe a cobertura do evento em tempo real.

A VEJA+TV convidou os seis presidenciáveis com melhor posicionamento nas pesquisas eleitorais recentes. O candidato Augusto Cury (Avante) havia confirmado a participação, mas decidiu suspendeu a agenda de campanha por razões pessoais. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Renan Santos (Missão) recusaram o convite. Evento é promovido pelo canal VEJA+TV, ocorre na Usina Abril, sede da Editora Abril em São Paulo, com mediação da jornalista Marcela Rahal.

Creomar de Souza, da Dharma Politics, explica que ausência dos principais candidatos nos debates é uma estratégia de campanha para blindar-se de ataques. “Tende a ser uma eleição resolvida por rejeição. Lula e Flávio precisam aparecer sob uma proteção do filtro”, avalia.

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