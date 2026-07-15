‘Duelo de rejeições’: a má notícia para Flávio Bolsonaro na nova pesquisa Genial/Quaest

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A pesquisa Genial/Quaest revela que a rejeição a Flávio Bolsonaro subiu para 57%, superando a de Lula (50%) com diferença fora da margem de erro. Fatores como o áudio sobre o filme “Dark Horse”, o conflito com Michelle Bolsonaro e a viagem aos EUA contribuíram. Lula mantém a liderança na corrida presidencial.

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Um dos recortes da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15, mostra que a rejeição ao nome do senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) oscilou para cima, enquanto a do seu principal rival nas urnas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, oscilou para baixo.

Segundo o levantamento, os dois continuam sendo os mais rejeitados pelo eleitorado, mas a diferença entre ambos ficou mais desfavorável a Flávio, que passou a liderar numericamente esse quesito. A sua rejeição, que era de 52% em abril, passou para 57% na pesquisa divulgada hoje. Já a de Lula, no mesmo períod0, foi de 55% para 50%.

Com isso, a diferença entre ambos, de sete pontos percentuais, ficou fora da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos (veja quadro completo abaixo).

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A oscilação para baixo do filho Zero Um do ex-presidente Jair Bolsonaro tem várias causas possíveis. Primeiro, em maio, foi revelado o áudio em que ele pede dinheiro ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar o filme Dark Horse, que conta a vida do pai do presidenciável. O longa está envolvido com várias polêmicas, e a polícia investiga se ele recebeu emendas parlamentares de forma irregular.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Além dos laços com Vorcaro, em junho a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou dois vídeos em que escancarou a ruptura com Flávio e seus irmãos. Ela disse que os enteados a trataram como “idiota” e que não era levada a sério na cena política. O vídeo teve um impacto bastante negativo na campanha de Flávio, que já tem dificuldades com o eleitorado feminino.

O episódio mais recente é o do novo tarifaço de Donald Trump. O presidente americano anunciou a nova sobretaxa próximo da visita que recebeu do senador. Flávio chegou a ir a uma audiência pública nos Estados Unidos na semana passada para tentar demover o governo americano de implementar a tarifa, mas seu discurso, mais focado em atacar Lula, teve uma má repercussão no mercado.

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Eleição presidencial

Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje, Lula lidera a corrida presidencial em todos os cenários. No primeiro turno, ele tem 40% contra 28% de Flávio. Já no segundo, a diferença em favor do petista é de 45% a 37% — leia aqui reportagem sobre a disputa ao Palácio do Planalto.