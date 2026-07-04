Duas bombeiras impediram um incêndio ainda maior no clã Bolsonaro

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Michelle Bolsonaro quase abandonou o PL, a candidatura ao Senado e a política, mas foi convencida a ficar após uma longa conversa com Celina Leão e Damares Alves. A ex-primeira-dama está exausta com ataques nas redes e conflitos familiares, que a fizeram reconsiderar seu futuro político.

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Na noite da última terça-feira 30, a governadora do DF, Celina Leão (PP), e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) conversaram com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante três horas, no Palácio do Buriti, logo depois de ela renunciar ao comando do PL Mulher, dando mais um sinal de que seu rompimento com a candidatura do senador Flávio Bolsonaro parece trilhar um caminho sem volta.

No encontro, Michelle disse que também pretendia se desfiliar do PL e anunciou que não concorreria mais ao Senado pelo DF. A vitória dela no páreo, conforme as pesquisas, é barbada. Apesar de reprovarem os ataques dos filhos de Bolsonaro à ex-primeira-dama, Damares e Celina agiram como bombeiras.

Elas convenceram Michelle a desistir da desfiliação, mas não arrancaram dela a promessa de que disputará a eleição em outubro. A saída da ex-primeira-dama do pleito pode dificultar a tentativa de Flávio Bolsonaro de recuperar apoios entre as mulheres — e dificultar também a vida de Celina Leão, que tentará renovar o mandato e tem na esposa de Bolsonaro seu principal cabo eleitoral.

“Ela queria se desfiliar do PL, mas decidiu ficar no partido e ajudar na eleição local”, disse a VEJA Damares. “Falei sobre a importância dela para o país”, acrescentou a governadora. No ano passado, Michelle foi cotada para vice numa chapa que seria encabeçada pelo governador Tarcísio de Freitas e até mesmo para a corrida presidencial. Foi preterida pelo primogênito do capitão, com quem anda às turras. Os dois divergem, por exemplo, sobre quais devem ser os candidatos apoiados pelo PL no Ceará

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“A gente tinha convencido a muito custo a Michelle a ser candidata a senadora e agora ela tem dúvida de novo. Ela nunca quis se candidatar. Foi arrastada para esse processo político”, afirmou Damares. Hoje, Michelle é considerada um dos ativos eleitorais mais valiosos do PL, especialmente pela alegada capacidade para conquistar o eleitorado feminino e evangélico.

A briga com os enteados, no entanto, fez a ex-primeira-dama se afastar da campanha. Além disso, provoca outros dissabores. Uma amiga dela contou a VEJA que Michelle pensou em se separar de Jair Bolsonaro depois de ser xingada por Carlos Bolsonaro. Na época, ela afirmou que não aguentaria viver mais numa família disfuncional e machista.