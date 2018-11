Dr. Rey vai à casa de Bolsonaro se oferecer para ser ministro da Saúde

O cirurgião plástico e apresentador Robert Rey chegou ao condomínio onde mora o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), na zona oeste do Rio, com o intuito de se oferecer para comandar o Ministério da Saúde a partir do próximo ano. Rey disse que sua meta é criar um plano de seguro privado a cada cidadão e “eventualmente fechar o SUS”.

Dr. Rey chegou ao local em um táxi no momento em que Jair Bolsonaro recebia o embaixador da Alemanha. De cara, o cirurgião logo antecipou o motivo da sua visita. “Eu quero falar a verdade, que talvez me cogitem para ministro da Saúde. Fui criado lá fora, conheço o sistema de saúde do primeiro mundo. Eu sou da mídia, seria legal ter uma representação da mídia dentro desse governo”, afirmou o cirurgião, que fez carreira nos Estados Unidos e declarou duas vezes que estudou em Harvard. “Eu só espero que talvez ele me cogite para ministro da Saúde.”

O médico, porém, admitiu de antemão que talvez tenha dificuldades para ser convidado para o governo. “Talvez ele (Bolsonaro) dê risada da minha cara e eu vou embora, mas não tem problema”, disse, antes de entrar no condomínio. O cirurgião saiu do local quinze minutos depois sem revelar se conseguiu a audiência com Bolsonaro. “Está na mão dele”, resumiu. Robert Rey foi candidato a deputado federal pelo PRB de São Paulo, mas com 13.321 votos, não foi eleito no pleito deste ano.

Inicialmente, o primeiro nome que surgiu no horizonte para assumir a pasta foi o do médico Henrique Prata, diretor do Hospital do Câncer de Barretos. Neste momento, Prata perdeu força e o deputado Mandetta (DEM-MS), um dos primeiros aliados de Bolsonaro na Câmara, surge como possível alternativa para o cargo.

Dr. Rey também antecipou seus planos, caso seja alçado a titular da Saúde. “Todo brasileiro terá seguro privado. Todo mundo terá o Einstein. Todo mundo terá direito ao Einstein. Por que não?”, comentou, fazendo referência ao Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo onde Bolsonaro ficou internado após levar uma facada, em setembro.

O cirurgião criticou o Sistema Único de Saúde (SUS), dizendo que “é um crime contra a humanidade” esperar até dois anos por uma mamografia. “O que acontece no SUS é um crime. Eventualmente eu quero fechar o sistema público do SUS”, declarou.

(Com Estadão Conteúdo)