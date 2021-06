Dr. Jairinho apresenta defesa e pede absolvição à Câmara do Rio

A defesa do vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, apresentou nesta sexta-feira, 25, o relatório que pede a sua absolvição no processo que pode levar à cassação do mandato ao Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.

O político está preso desde o dia 8 de abril sob a acusação da morte do enteado, Henry Borel, de 4 anos, em março. No documento, os advogados de Jairinho afirmam que o o vereador “sempre foi um pai carinhoso, presente, amado pelos filhos e por todos os membros da família, quiçá por “Henry”.

O texto também descreve o político como uma pessoa “caridosa e carismática, que formou uma legião de amigos e admiradores dentro da Câmara de Vereadores”. A defesa também argumenta que o processo criminal contra ele não transitou em julgado, e, por isso, ele não pode ser enquadrado por quebra de decoro.

O relator do processo, Luiz Ramos Filho (PMN), recomendou a perda do mandato de Jairinho, ao afirmar que a a acusação de quebra de decoro parlamentar é baseada em “robustas evidências de envolvimento do representado no crime que vitimou o menor”. Ramos Filho entendeu que houve quebra de decoro e citou, entre os argumentos para o seu voto, “assassinato duplamente qualificado, tortura, repetidas agressões físicas impostas a uma criança indefesa, tentativa de tráfico de influência e de uso político em causa própria”.

Para que o relatório oferecido ao Conselho de Ética seja aceito, quatro dos sete membros precisam votar a favor em sessão na próxima segunda, 28. Jairinho perderá o mandato se dois terços do plenário da Câmara, ou seja, 34 vereadores, votarem pela sua cassação, o que deve ocorrer na quarta-feira, 30.