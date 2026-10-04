Dr. Furlan vence grupo de Alcolumbre e será govenador do Amapá

Ler Resumo





Dr. Furlan, ex-prefeito de Macapá (PSD), foi eleito governador do Amapá no primeiro turno com 62,01% dos votos, superando o atual governador Clécio Luiz. Sua vitória marca a derrota do grupo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que comandou o estado por 12 anos, e reflete a força eleitoral de Macapá.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O ex-prefeito de Macapá Antônio de Oliveira Furlan, conhecido como Dr. Furlan (PSD) foi eleito governador do Amapá no primeiro turno, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 88,51% das urnas apuradas, a disputa local está matematicamente definida. Neste momento, ele tem 62,01% do total de votos válidos, enquanto seu principal adversário, o atual governador, Cléio Luiz (União), tem 37,72%.

A vitória expressiva de Furlan marca também a derrota do grupo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) no estado. Políticos ligados a ele, inclusive o atual governador, comandaram o estado por 12 anos seguidos.

O movimento se dá centrado em uma das peculiaridades mais decisivas da política local: Macapá concentra 56% dos eleitores do estado, que tem apenas dezesseis municípios. Em 2024, Furlan foi reeleito prefeito no primeiro turno com quase 86.000 votos a mais do que Clécio Luiz havia obtido para o governo dois anos antes.