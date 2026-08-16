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Política

Douglas Ruas estreia campanha no Rio entre ataques a Paes e distância de Cláudio Castro

Candidato ao PL tenta de descolar do ex-governador ao mesmo tempo que buscar associar ex-prefeito ao presidente Lula

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 15h14
Pessoas em um trio elétrico, com um homem de camisa amarela e jeans no centro, sorrindo e com os braços erguidos, segurando a mão de uma mulher de camisa verde e jeans à esquerda e de outro homem de camisa amarela e jeans à direita, que fala ao microfone. O céu azul com nuvens brancas é visível ao fundo
Douglas Ruas ao lado de Flávio Bolsonaro em ato em Copacabana. (Divulgação/.)
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Desbancado com folga pelo ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) nas primeiras pesquisas para governador do Rio, o deputado estadual Douglas Ruas, candidato do PL, busca nacionalizar a campanha para transferir ao adversário, apoiado pelo presidente Lula (PT), a rejeição do eleitorado fluminense ao petista. Em seu primeiro discurso oficial como candidato ao Palácio Guanabara, neste domingo, 16, no ato em Copacabana que deu o pontapé na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) à presidência, Douglas Ruas partiu para cima do rival. “Não está difícil fazer a escolha. De um lado está a turma do PT, que diz que traficante é vítima da sociedade. Do outro lado estamos nós e o povo, que queremos um estado que enfrente o crime organizado e proteja as nossas famílias”, afirmou do alto do trio elétrico na avenida Atlântica. A segurança deve ser a principal bandeira da campanha.

Deputado estadual de primeiro mandato, Douglas Ruas foi secretário de Cidades no governo Cláudio Castro (PL) e trabalha para evitar que os inquéritos que rondam o ex-governador contaminem a própria campanha. Questionado por jornalistas sobre o afastamento, ele negou qualquer tentativa de “desvinculação de imagem”. “Eu não avalio o governo aprovado num todo. Tivemos erros e acertos. Na minha pasta eu cumpri a missão, entreguei o resultado esperado pela população”, declarou.

O candidato perdeu o apoio da federação União Progressistas, formada por União e PP, e com isso o tempo de televisão, precioso para se tornar mais conhecido da população. A esperança da campanha para virar o jogo é o horário eleitoral. “Com a campanha, com os espaços de aparição, vou ter a oportunidade de me apresentar à população”, disse.

Depois que a aliança com a federação foi desfeita, Douglas Ruas perdeu o vice e precisou recorrer à uma chapa puro-sangue, escalando a vereadora de Niterói Fernanda Louback para o cargo. Como antecipou VEJA, ela vai usar a pauta das pessoas com deficiência para tentar furar a bolha ideológica. “Eu fui aceita pelo Douglas Ruas muito antes de ser convidada para vice-governadora. Eu trouxe a pauta das mulheres e da inclusão, das pessoas com deficiência. Ele me ouviu. Nós mulheres somos a maioria da população brasileira e nós vamos decidir essa eleição”, afirmou Fernanda.

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Eleições: Rio de Janeiro
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