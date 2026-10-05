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Política

Douglas Ruas diz que espera decisão rápida do TSE sobre votos de Garotinho

Candidato do PL terminou o primeiro turno na frente de Eduardo Paes, do PSD; votação do ex-governador pode mudar rumo da eleição

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 00h02 | Atualizado em 5 out 2026, 00h05
Homem de camiseta branca com microfones de imprensa à frente, rodeado por pessoas, incluindo uma mulher e uma criança, em um evento público
Douglas Ruas com a mulher, o filho, o pai e a vice, Fernanda Louback  (Ludmilla de Lima/VEJA)
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Douglas Ruas diz que espera decisão rápida do TSE sobre votos de Garotinho Priorize VEJA no Google

O clima na sede do PL de São Gonçalo, cidade da Região Metropolitana do Rio, era de festa na noite de domingo, 4, com o resultado de Douglas Ruas (PL) para governador. Ele terminou o primeiro turno com 49,27%, indo para o segundo turno contra Eduardo Paes (PSD), favorito em todas as pesquisas e que obteve 42,76% dos votos válidos no estado. Os candidatos, no entanto, ainda aguardam uma decisão em plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a votação de Garotinho (Republicanos), que concorreu sub judice.

A anulação definitiva dos votos, caso o tribunal mantenha decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) pelo indeferimento do ex-governador, pode dar a Ruas uma vitória antes do segundo turno. “Nós confiamos na Justiça do Brasil. Na sexta-feira, foi proferida uma decisão, e a gente sabe que foi muito em cima já da realização do pleito eleitoral, e nessa decisão o ministro do TSE disse que os votos do candidato mencionado não deveriam ser considerados como válidos. Mas hoje foram considerados”, disse o deputado estadual, presidente da Alerj, completando. “A gente vai aguardar com muita tranquilidade. Confiamos na Justiça, na sua decisão breve para que se possa chegar a uma conclusão o mais rápido possível”.

Ruas agradeceu o resultado a Deus, aos familiares, apoiadores e a Flávio Bolsonaro (PL) e a Jair Bolsonaro. No seu discurso, quis mostrar que confia em já ter vencido a disputa no Rio. “Vamos governar para todos”, declarou, comemorando também o resultado do PL no estado com a eleição de dois senadores, 15 deputados federais e 21 estaduais.

 

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