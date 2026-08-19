Douglas Ruas, candidato do PL ao governo do Rio, participa de sabatina de VEJA
Entrevista com o ex-deputado estadual será transmitida ao vivo nesta quarta-feira, às 14h, na VEJA+ TV, site e no canal da revista no Youtube
Douglas Ruas, candidato do PL ao governo do Rio de Janeiro, é o entrevistado desta quarta-feira, 19, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne os principais candidatos aos governos estaduais e à Presidência da República e integra a cobertura especial da revista para o pleito.
As entrevistas com os candidatos aos governos dos estados são realizadas sempre às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site de VEJA e pelo canal da revista no YouTube.
A sabatina com o ex-deputado será conduzida pela colunista Marcela Rahal, com participação de Ricardo Ferraz, editor de VEJA, e Monica Weinberg, editora-executiva da revista.
O próximo candidato ao governo do Rio de Janeiro a participar da série será Eduardo Paes, do PSD. O ex-prefeito da capital fluminense será entrevistado por VEJA no dia 27 de agosto.
A série também contempla os candidatos à Presidência da República. As sabatinas com os presidenciáveis serão exibidas no programa VEJA em Foco, às 19h, nas semanas de 31 de agosto e 8 de setembro.
Com a iniciativa, VEJA amplia a cobertura eleitoral e coloca os principais candidatos em confronto direto com questões sobre seus programas e propostas para os estados e o país.