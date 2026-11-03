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Política

Douglas Ruas anuncia secretários da Casa Civil e Planejamento; saiba quem são

Maria Gabriela Bessa e Anderson Monteze, dois nomes que compõem a equipe de transição, vão chefiar pastas no futuro governo

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 10h34 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h24
Pessoas em um evento: uma mulher de óculos fala ao microfone, outra de blazer azul e dois homens de terno sentados à mesa. Um homem de costas assiste à apresentação.
Futuro governador anunciou secretários da Casa Civil e Planejamento.  (Rayssa Motta/VEJA)
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O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), anunciou nesta terça-feira, 3, dois novos secretários que vão participar da futura administração. São eles: Maria Gabriela Bessa como secretária da Casa Civil e Governança; e Anderson Monteze como secretário de Planejamento, Gestão e Inovação. Ambos fazem parte da equipe de transição. 

A vice-governadora Fernanda Louback (PL) já havia sido confirmada como secretária de Políticas Inclusivas e da Mulher. “São dois temas que colocamos como transversais para todas as políticas públicas”, disse o futuro governador nesta terça.

Eleito no primeiro turno, Douglas Ruas precisou recalcular a rota do futuro governo após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL). O plano inicial era uma dobradinha com o padrinho político no Palácio do Planalto, especialmente para tirar do papel planos de combate ao crime. Com a vitória de Lula (PT), e a fuga de Flávio aos Estados Unidos, o futuro governador tem evitado a radicalização do discurso. Nesta terça, questionado sobre a carta em que o senador questiona o resultado eleitoral, ele não quis comentar o posicionamento.

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O futuro governador também criticou o movimento impulsionado por aliados do adversário derrotado, Eduardo Paes (PSD), a favor de um segundo turno no Rio. “É uma afronta à Justiça Eleitoral”, repreendeu. “Essa questão está superada. As eleições estão encerradas em todo o território nacional”.

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Um de seus planos é reduzir o número de secretarias. O tamanho do corte ainda está sendo estudado. A Casa Civil, por exemplo, está sendo “repaginada”. “Nós vamos ter um modelo mais enxuto da Casa Civil que vai se preocupar com a coordenação dos projetos estratégicos do governo”, anunciou o governador. Maria Gabriela Bessa é socióloga e sucedeu Douglas Ruas na secretaria estadual das Cidades.

Anderson Monteze, ex-subsecretário estadual de Planejamento e Orçamento, é servidor comissionado da Assembleia Legislativa com experiência em finanças públicas, um dos principais desafios da futura gestão. Uma das metas de Ruas antes de deixar a presidência da Assembleia Legislativa é tentar aprovar um teto de gastos para tentar reduzir o déficit no orçamento. “As despesas vão caber dentro da receita e não o contrário”, prometeu.

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