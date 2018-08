A campanha de João Doria (PSDB) ao governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira 21 que vai entrar amanhã com ações no Ministério Público paulista e no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) contra o governador do estado, Márcio França (PSB), servidoras estaduais e a campanha do pessebista. Doria alega que França tem utilizado a máquina estadual na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

A evidência apresentada pelos tucanos é um e-mail oficial em que uma funcionária comissionada da gestão França, chamada Gabriela Haddad, lotada dentro do palácio, na Coordenadoria de Informações, faz uma análise breve de um dos tópicos do programa de governo de João Doria, sobre “Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Justiça e Defesa da Cidadania”.

No e-mail, intitulado “Pobreza – Documento JD”, Gabriela escreve que “plano de governo não contempla propostas em relação ao tema”. “O candidato não apresenta propostas para o atendimento das demandas sociais da população pobre do Estado, nem para garantia de direitos e acesso à cidadania das minorias”, completa ela, depois de citar dados do IBGE sobre o crescimento da pobreza entre 2016 e 2017.

A mensagem foi enviada à Subsecretária de Gestão Estratégica do governo de São Paulo, Vivian Satiro, durante o expediente da tarde do dia 16 de agosto, véspera do debate entre candidatos ao governo paulista na TV Bandeirantes, o primeiro da disputa estadual. Segundo a campanha de Doria, o e-mail foi obtido porque uma assessora da coligação dele, também chamada Vivian, foi copiada por engano na mensagem.

Ainda conforme os tucanos, a Vivian que recebeu a mensagem por engano trabalhou na Secretaria de Comunicação do Governo de São Paulo até o dia 8 de junho e entrou na campanha de Doria no dia 18 de junho. A conta de e-mail dela, no entanto, é vinculada ao Google, “@gmail.com” – e não ao governo paulista, “@sp.gov.br”, como é o de Vivian Satiro.

–

A subsecretaria cuja titular é Vivian Satiro está sob a responsabilidade da Secretaria de Governo de São Paulo, que tem como secretário Saulo de Castro, um dos principais auxiliares do ex-governador Geraldo Alckmin durante a gestão do tucano. Castro foi um dos secretários mantidos por França quando ele tomou posse, em abril, depois de o ex-governador renunciar para concorrer à Presidência da República.

Segundo o advogado da campanha de Doria, Flávio Henrique Costa Pereira, não há “nenhum elemento que ligue” Saulo de Castro à conduta das funcionárias da pasta comandada por ele.

Questionado por jornalistas durante entrevista no comitê de Doria, em São Paulo, Costa Pereira afirmou que, por isso, Castro será preservado do pedido de instauração de um inquérito civil para apurar a prática de suposta improbidade administrativa por Márcio França e pelas servidoras e, ainda, da representação junto à Justiça Eleitoral de São Paulo por “conduta vedada”.

Os tucanos alegam que atacar adversários políticos utilizando o aparato de governo é proibido pelo inciso I do Artigo 73 da Lei 9.504/97. O trecho veda “ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União”.

O inciso III do mesmo artigo ainda proíbe o uso de “servidores públicos ou empregados da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou uso de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal”.

Na ação ao TRE-SP, os advogados de Doria pedirão acesso, por meio de peritos, aos computadores da Secretaria de Governo “para verificar a extensão desse relevante órgão de estado para fins eleitorais”. Caso a solicitação seja aprovada, os advogados do tucano pedirão que as provas sejam incluídas na ação protocolada no MPSP.

A campanha de Doria enviará, ainda, um ofício à Assembleia Legislativa de São Paulo com um pedido para que seja instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar suposto crime de responsabilidade por França.

A reportagem tenta contato com a campanha de Márcio França e o governo de São Paulo.