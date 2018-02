Doria usa sede da prefeitura para reunião do PSDB sobre eleição

O prefeito João Doria (PSDB) usou a sede da Prefeitura de São Paulo para fazer uma reunião com lideranças dos diretórios zonais do PSDB da zona oeste da capital paulista. O encontro, que ocorreu nesta quinta-feira, 1º, e estava fora da agenda oficial, foi realizado no momento em que o tucano tenta viabilizar a sua candidatura ao governo de São Paulo na eleição deste ano.

A reunião foi registrada por uma série de fotos publicada no Facebook pelo presidente municipal do PSDB em exercício, Fernando Alfredo. Na legenda, o tucano escreveu: “Encontro do prefeito @jdoriajr com os Diretórios Zonais do PSDB da zona oeste de SP. Estamos fazendo uma convocação partidária para que @jdoriajr seja nosso candidato a sucessão do governador @geraldoalckmin_”.

Doria posou para algumas fotos ao lado do vice-prefeito Bruno Covas durante o encontro, que ocorreu na Central de Operações, ao lado do gabinete de do prefeito, a mesma sala onde acontecem as reuniões com o secretariado.

Segundo o artigo 8º do Código de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta Administração Municipal, a participação em atividades de natureza politico-eleitoral “não pode resultar em prejuízo da função pública, nem implicar o uso de recursos públicos de qualquer espécie ou de outros agentes públicos“. Foram usados, no mínimo, a sala, os móveis e a energia elétrica da prefeitura, além da água servida aos participantes.

Fora do expediente

Em nota, a assessoria de Doria disse “a reunião foi uma solicitação de integrantes de diretórios do PSDB na capital”. “Cabe destacar que ela se deu depois das 20h, portanto após o horário de expediente, que na quinta-feira foi iniciado às 9h30”, afirma.