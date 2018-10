Embora tenha evitado declarar qualquer apoio a Jair Bolsonaro (PSL) em um eventual segundo turno contra Fernando Haddad (PT), João Doria, candidato do PSDB ao governo de São Paulo deu pistas de qual caminho deve seguir em uma disputa sem Geraldo Alckmin, presidenciável tucano: “Farei campanha contra o PT. Lutarei com todas as minhas forças para que o PT não volte ao poder”.

A declaração foi dada ao final do debate entre os candidatos ao governo paulista, em entrevista coletiva. Perguntado sobre a ausência do nome de Alckmin em suas manifestações no encontro que durou quase três horas e entrou madrugada adentro, Doria disse que a a intenção era “estadualizar” o debate.

Somada à baixa frequência com que Alckmin aparece na campanha de seu afilhado político, tem causado desconforto entre os tucanos o crescimento da combinação de votos chamada “Bolsodoria”, em que eleitores do ex-prefeito de São Paulo declaram apoio ao presidenciável do PSL. Empatado na liderança da corrida estadual com Paulo Skaf (MDB), Doria recentemente subiu o tom de seu discurso na área de segurança pública – aproximando-se do que defende Bolsonaro.

Questionado sobre a declaração que a “polícia vai atirar para matar”, Doria disse que não sinalizava aos eleitores de Bolsonaro, mas informava qual seria sua política de segurança pública. “Bandido que for enfrentar a Polícia Civil ou Militar sabe que corre o risco de ficar pelo chão”. Durante o debate na noite desta terça-feira, Doria protagonizou dobradinhas com o candidato Rodrigo Tavares (PRTB), representante oficial do presidenciável do PSL na disputa estadual.

Frente a frente, os dois candidatos evitaram ataques mútuos e trocaram gentilezas no parlatório instalado no centro do estúdio da emissora, a ponto de arrancar risos da plateia, que não perdoou: “Está ficando feio”. Após o encontro, entretanto, Doria negou que houvesse qualquer combinação para debater suas propostas com um candidato que não passa de 1% nas pesquisas de intenção de voto. “Todos devem ser respeitados. Nenhum candidato deve ser menosprezado”.