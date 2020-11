Doria envia carta para Biden: “Bom para os EUA, bom para o Brasil”

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não se manifesta em relação à vitória do democrata Joe Biden nos Estados Unidos, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não perdeu tempo. Tão logo Biden foi conclamado, Doria foi às redes sociais para parabenizá-lo. Disse no Twitter que a vitória do democrata é “boa para o Brasil”, porque ele é um “um defensor da democracia e das relações multilaterais”. Também divulgou uma carta aberta ao democrata que sua equipe acabara de enviar ao americano. Nela, Doria descreve o peso econômico do estado paulista e ressalta que está comprometido com as metas ambientais estabelecidas pelo Acordo de Paris.

“O estado de São Paulo representa um quarto do parque industrial brasileiro e é o maior produtor mundial de suco de laranja e açúcar. Portanto, estamos no dia a dia das famílias americanas. Somos o principal destino das exportações dos EUA e abrigamos cerca de 85% das maiores empresas americanas sediadas no Brasil”, diz um trecho da carta assinada pelo tucano.

Doria é um dos principais rivais do presidente Jair Bolsonaro para a disputa presidencial de 2022. O movimento de apoio ao democrata num momento de fraqueza de Donald Trump, principal parceiro estratégico de Bolsonaro, pode não ser por acaso. Para mostrar que está alinhado com os princípios do futuro presidente americano, Doria disse que São Paulo preserva a Mata Atlântica e está honrando com os objetivos traçados no Acordo de Paris. “Apoiamos políticas econômicas voltadas para o mercado com importante proteção ambiental. Em nosso estado, atingimos o desmatamento zero e preservamos a Mata Atlântica. Também estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável, honrando os objetivos do Acordo de Paris e, portanto, reduzindo as emissões globais de carbono”, disse. Ele termina a carta convidando o democrata a visitar São Paulo num futuro próximo.

Nas últimas semanas, Doria não escondeu o apoio ao democrata. Chegou a dizer, inclusive, que São Paulo abriria um escritório na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, caso Biden vencesse. A ideia, com isso, é “fortalecer as relações comerciais”. “Antecipo que se o eleito for Joe Biden, ele terá uma outra visão em relação ao continente latino-americano, com toda segurança, com toda certeza e de forma mais integradora”, afirmou Doria, em coletiva de imprensa recente. Há de se destacar que o estado paulista já tem representantes instalados em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e em Xangai, na China. Munique, na Alemanha, é outra cidade no radar do tucano.