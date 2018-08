Os candidatos ao governo do estado de São Paulo João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB) estão tecnicamente empatados em primeiro lugar, segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, a primeira feita desde o início oficial das campanhas. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta segunda-feira, 20.

No levantamento, o ex-prefeito de São Paulo aparece com 20%, seguido pelo presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), com 18%. A margem de erro é de três pontos percentuais. O atual governador do estado, Márcio França (PSB), tem 5%, e o candidato do PT, o ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho, 4%.

Também candidatos ao governo, Major Costa e Silva (DC) e Professora Lisete (PSOL) têm 3% e 2%, respectivamente. Marcelo Cândido (PDT), Prof. Claudio Fernando (PMN), Rodrigo Tavares (PRTB) e Toninho Ferreira (PSTU) alcançaram 1%. Não pontuaram Edson Dorta (PCO) e Rogerio Chequer (Novo).

Nulos e brancos somam 29%. Outros 15% não souberam responder ou não opinaram.

Senado

Para o Senado, o candidato Eduardo Suplicy (PT) lidera a pesquisa em São Paulo, segundo a pesquisa Ibope. Ex-vereador na capital paulista, ele tem 28% das intenções de voto. Neste ano, duas vagas serão preenchidas no estado. Por isso, o número representa a soma de duas respostas, sobre a primeira e a segunda preferência dos eleitores.

Mario Covas (Podemos) alcança 17% das intenções. Em seguida, aparecem Major Olimpio (PSL), com 15%, e Tripoli (PSDB) e Cidinha (MDB), ambos com 6%.

Os outros candidatos Dra. Eliana Ferreira (PST), Mara Gabrilli (PSDB), Antonio Neto (PDT), Educador Daniel Cara (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Mancha (PSTU), Maurren Maggi (PSB), Marcelo Barbieri (MDB), Diogo da Luz (Novo), Nivaldo Orlandi (PCO), Pedro Henrique de Cristo (Rede), Silvia Ferraro (PSOL) e Moira Lázaro Mandato Coletivo (Rede) chegam a até 4%.

A pesquisa Ibope está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-00450/2018. Foram entrevistados 1.204 eleitores, entre 17 e 19 de agosto. O nível de confiança é de 95%.