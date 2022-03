Doria diz que qualquer tentativa no PSDB de tirá-lo da disputa é ‘golpe’

O governador de São Paulo, João Doria, pré-candidato do PSDB à Presidência da República, afirmou neste domingo, 27, que qualquer articulação dentro do partido para tirá-lo da disputa pelo Planalto seria um “golpe”. O tucano foi o vencedor das prévias realizados pelo PSDB em novembro de 2021 para definir o candidato da sigla.

“Diante de prévias realizadas com o amparo da Justiça Eleitoral, com investimentos também registrados na Justiça Eleitoral – foram 10 milhões de reais para que o partido fizesse suas prévias – as prévias valem. Qualquer outro sentimento diferente disso é golpe. Uma tentativa torpe, vil, de corroer a democracia e fragilizar o PSDB”, disse Doria, em coletiva de imprensa sobre a quarta dose da vacina contra a Covid-19 aos idosos, ao ser questionado sobre uma suposta articulação dentro do partido contra sua candidatura.

Doria derrotou nas prévias tucanas o governador gaúcho Eduardo Leite , que está cotado para deixar o partido e concorrer ao Planalto pelo PSD de Gilberto Kassab.

Para concorrer à presidência, Doria precisa deixar o cargo de governador até o dia 2 de abril. Seu vice, Rodrigo Garcia, vai assumir o governo estadual e já foi confirmado pelo PSDB como pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes. “Rodrigo Garcia vai dar continuidade, nas mesmas circunstâncias, mesmo objetivo, mesmo comportamento, mesma eficiência, mesma altivez, mesma compaixão e mesmo rigor na manifestação pela igualdade e contra discriminação”, afirmou Doria em evento realizado no dia 21 de março.