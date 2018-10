O candidato do PSDB ao governo do Estado, João Doria Jr, votou na manhã deste domingo, 7, em uma escola da zona oeste da capital paulista. Cercado de correligionários, ele declarou que não tem preferência de adversário para o segundo turno.

“Eu não escolho candidato, eu disputo e venço candidato”, declarou.

Doria chegou ao Colégio Saint Paul’s, no Jardim Paulistano, acompanhado do candidato ao Senado pelo PSDB, Ricardo Trípoli, do candidato a vice, Rodrigo Garcia, e do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Estavam presentes ainda a também candidata ao Senado pelo PSDB, Mara Gabrilli e o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab.

Na porta do colégio, o aguardavam eleitores com adesivos da sua campanha ao governo. A maioria usava na roupa também adesivos do candidato à presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, mas havia apoiadores de Doria que mostravam apoio ao candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro.

Doria disse que este domingo é o dia de votar com “a razão e o coração”. Questionado sobre seu voto para presidente, o candidato a governador reiterou apoio a Alckmin.

“Geraldo Alckmin é o candidato do meu partido. É meu voto solidário e consciente”, disse. Questionado sobre se ele próprio tinha usado a razão ou a emoção para votar em Alckmin, Doria disse: “razão, emoção, solidariedade e apoio”.

Pesquisas divulgadas neste sábado pelos institutos Ibope e Datafolha mostram que os candidatos João Doria Jr. (PSDB) e Paulo Skaf (PMDB) deverão se enfrentar no segundo turno da corrida ao governo do estado de São Paulo. Segundo o Ibope, Doria possui 32% das intenções de votos válidos, enquanto que Skaf está com 30%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos porcentuais, Doria e Skaf estão empatados tecnicamente. França está mais atrás, com 18%.

O Datafolha, por sua vez, indica que Doria tem 33% das intenções de votos válidos, mas está mais distante de Skaf, que possui 26%. Márcio França (PSB), nesta pesquisa, aparece com mais chances de ir ao segundo turno – está com 20%.