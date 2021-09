Doria defende impeachment de Bolsonaro

João Doria defendeu, pela primeira vez, a abertura do processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Em entrevista na sede do Copom, central de ocorrências da Polícia Militar, o governador de São Paulo disse entender que há motivos para o PSDB se alinhar aos partidos de oposição que lutam para retirar o presidente da República do Palácio do Planalto.

“Eu nunca havia feito uma manifestação pró impeachment, me mantinha na neutralidade, entendendo que os fatos deveriam ser avaliados e julgados pelo Congresso Nacional, mas depois do que assisti e o que ouvi em Brasília, antes mesmo de ouvir o que ele pronunciará aqui [em São Paulo], ele claramente afronta a Constituição, desafia a democracia e empareda a Suprema Corte brasileira”, justificou.

Para Doria, o PSDB também deveria assumir uma postura de oposição do governo de Bolsonaro no Congresso Nacional. Atualmente, a legenda está dividida, acompanhando o governo em diversas votações.

O presidente dos tucanos, Bruno Araújo, já anunciou que vai convocar a executiva do partido para discutir o impeachment, o que foi felicitado por João Doria.

Presidenciável, e visto como uma alternativa da chamada “terceira via”, Doria se tornou um dos principais alvos do bolsonarismo nas manifestações deste 7 de setembro.