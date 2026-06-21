Dois ex-jogadores da Seleção Brasileira devem disputar vaga na Câmara em 2026
Edmundo e Luis Fabiano manifestaram interesse de concorrer vaga ao Legislativo e se juntar a Romário no time do Congresso
Dois ex-jogadores da Seleção Brasileira devem disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Conhecido pelo apelido de “Animal”, Edmundo manifestou o interesse de concorrer a uma vaga no legislativo pelo PSDB do Rio de Janeiro.
O outro atleta que também deve disputar vaga no parlamento é Luís Fabiano, ex-centroavante do São Paulo e pré-candidato a deputado federal pelo MDB de São Paulo.
Aos 55 anos, Edmundo filiou-se ao PSDB em março. Em entrevista recente, o ex-jogador prometeu que, se for eleito, atuará em Brasília para defender o Vasco da Gama, clube no qual é ídolo e conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro de 1997.
Em 2018, Edmundo chegou a se filiar ao Podemos, mas, na época, acabou desistindo de concorrer.
Luís Fabiano, conhecido no futebol como “Fabuloso”, também confirmou sua tentativa de ingressar na política, quando decidiu se filiar ao MDB, com o apoio do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB). Ele vestiu a camisa 9 da Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2010.
Se conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados, o ex-jogador, que tem 45 anos, disse que dedicará seu mandato para estimular o esporte e a inclusão digital. Atualmente, o atacante atua como comentarista esportivo.
O futebol possui poucos representantes no Legislativo. Atualmente, dos 513 deputados e 81 senadores em exercício, apenas um é oriundo do esporte — Romário (PL-RJ), campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994. O “Baixinho” se elegeu senador nas eleições de 2022 e vai permanecer no posto até 2030.
Desde que chegou a Brasília, Romário vem sendo alvo de críticas por não se dedicar integralmente ao mandato. Durante um período, chegou a dividir a rotina de senador com a de presidente do América, um tradicional clube do Rio de Janeiro.
Hoje, Romário também está atuando como comentarista esportivo de uma emissora durante a Copa do Mundo de 2026.