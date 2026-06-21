Dois ex-jogadores da Seleção Brasileira devem disputar vaga na Câmara em 2026

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Edmundo (PSDB-RJ) e Luís Fabiano (MDB-SP), ídolos da Seleção, disputarão vagas na Câmara dos Deputados. Edmundo quer defender o Vasco; Luís Fabiano focará em esporte e inclusão digital. Acompanhe a entrada dessas estrelas do futebol na política e entenda suas plataformas e o cenário com Romário.

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Dois ex-jogadores da Seleção Brasileira devem disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Conhecido pelo apelido de “Animal”, Edmundo manifestou o interesse de concorrer a uma vaga no legislativo pelo PSDB do Rio de Janeiro.

O outro atleta que também deve disputar vaga no parlamento é Luís Fabiano, ex-centroavante do São Paulo e pré-candidato a deputado federal pelo MDB de São Paulo.

Aos 55 anos, Edmundo filiou-se ao PSDB em março. Em entrevista recente, o ex-jogador prometeu que, se for eleito, atuará em Brasília para defender o Vasco da Gama, clube no qual é ídolo e conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro de 1997.

Em 2018, Edmundo chegou a se filiar ao Podemos, mas, na época, acabou desistindo de concorrer.

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Luís Fabiano, conhecido no futebol como “Fabuloso”, também confirmou sua tentativa de ingressar na política, quando decidiu se filiar ao MDB, com o apoio do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB). Ele vestiu a camisa 9 da Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2010.

Se conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados, o ex-jogador, que tem 45 anos, disse que dedicará seu mandato para estimular o esporte e a inclusão digital. Atualmente, o atacante atua como comentarista esportivo.

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O futebol possui poucos representantes no Legislativo. Atualmente, dos 513 deputados e 81 senadores em exercício, apenas um é oriundo do esporte — Romário (PL-RJ), campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994. O “Baixinho” se elegeu senador nas eleições de 2022 e vai permanecer no posto até 2030.

Desde que chegou a Brasília, Romário vem sendo alvo de críticas por não se dedicar integralmente ao mandato. Durante um período, chegou a dividir a rotina de senador com a de presidente do América, um tradicional clube do Rio de Janeiro.

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Hoje, Romário também está atuando como comentarista esportivo de uma emissora durante a Copa do Mundo de 2026.