Do PL ao PT, como votaram os partidos sobre urgência do PL das Fake News

Além de representar uma vitória para o governo, a aprovação de urgência para análise do Projeto de Lei 2630/2020, que ficou conhecido como PL das Fake News, simboliza o sucesso da interlocução entre Planalto e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Em votação na noite de terça-feira, 25, o requerimento de urgência foi aprovado por 238 votos contra 192, com as rejeições concentradas em três partidos: PL (79), União Brasil (28) e PP (21), sendo que nos dois últimos o voto contrário venceu por margem acirrada (9 e 4 votos, respectivamente). A análise do texto em plenário foi marcada para a próxima terça-feira, 2.

Já era prevista a resistência em peso do PL, maior bancada da oposição e legenda de diversos parlamentares bolsonaristas que estão na mira de investigações sobre disseminação de fake news e incitação aos ataques de 8 de janeiro. Proporcionalmente, o segundo partido que mais cerrou fileiras contra a urgência do projeto foi o Novo, cujos três deputados votaram contrários ao texto. Já o PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, foi a legenda mais alinhada ao governo, com todos os 14 deputados votando pela aprovação.

Chama a atenção o posicionamento do Republicanos, que desafiou expectativas e contabilizou 28 votos a favor e 8 contra o projeto, com quatro abstenções. Segundo o instituto Quaest, o posicionamento do Republicanos desviou 70% dos resultados previstos com base em ideologia partidária e monitoramento das redes sociais. Outra surpresa foi a federação Cidadania/PSDB, literalmente dividida entre 7 votos pró e 7 contra entre seus 14 parlamentares em exercício, diferença de 39% no comportamento previsto pela Quaest.

Confira abaixo o total de votos de cada partido:

PT: 64 a favor x 0 contra; 4 abstenções

64 a favor x 0 contra; 4 abstenções PCdoB : 6 a favor x 0 contra; 1 abstenção

: 6 a favor x 0 contra; 1 abstenção PSOL: 11 a favor x 0 contra; 2 abstenções

11 a favor x 0 contra; 2 abstenções PSB : 14 a favor x 0 contra

: 14 a favor x 0 contra Rede : 1 a favor x 0 contra

: 1 a favor x 0 contra PV : 5 a favor x 0 contra; 1 abstenção

: 5 a favor x 0 contra; 1 abstenção PSD : 16 a favor x 15 contra; 11 abstenções

: 16 a favor x 15 contra; 11 abstenções União Brasil : 19 a favor x 28 contra; 12 abstenções

: 19 a favor x 28 contra; 12 abstenções Cidadania/PSDB : 7 a favor x 7 contra

: 7 a favor x 7 contra PDT : 13 a favor x 1 contra; 3 abstenções

: 13 a favor x 1 contra; 3 abstenções PSC : 1 a favor x 2 contra; 3 abstenções

: 1 a favor x 2 contra; 3 abstenções MDB : 21 a favor x 12 contra; 9 abstenções

: 21 a favor x 12 contra; 9 abstenções PP : 17 a favor x 21 contra; 9 abstenções

: 17 a favor x 21 contra; 9 abstenções Podemos : 1 a favor x 9 contra; 2 abstenções

: 1 a favor x 9 contra; 2 abstenções Solidariedade : 2 a favor x 3 contra

: 2 a favor x 3 contra Patriota : 1 a favor x 2 contra; 1 abstenção

: 1 a favor x 2 contra; 1 abstenção Avante : 4 a favor x 2 contra; 1 abstenção

: 4 a favor x 2 contra; 1 abstenção Novo : 0 a favor x 3 contra

: 0 a favor x 3 contra Republicanos : 28 a favor x 8 contra; 4 abstenções

: 28 a favor x 8 contra; 4 abstenções PL : 6 a favor x 79 contra; 14 abstenções

: 6 a favor x 79 contra; 14 abstenções Sem partido: 1 a favor x 0 contra

