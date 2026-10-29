Do PDT ao Missão: como barrados pela cláusula de desempenho se movem para sobreviver
Partidos que não alcançaram patamares mínimos exigidos pela legislação buscam alternativas para não ficar sem financiamento
Entre as diversas distorções do intrincado sistema político brasileiro está a enorme quantidade de partidos. No espectro que vai da extrema-esquerda à extrema-direita convivem nada menos que 30 legendas, tornando impossível a tarefa de apontar onde cada uma delas se localiza do ponto de vista ideológico. Na prática, em vez da defesa de ideias, salutar em qualquer democracia, o que se observa é o império do fisiologismo e do clientelismo. Caciques controlam ricas estruturas, bancadas pelos fundos partidário e eleitoral – dinheiro público, nunca é demais frisar – e transformam os acordos em torno da governabilidade em um rasteiro jogo de negociatas, em que a obtenção de ricas e poderosas máquinas administrativas, por meio de indicações de cargos de confiança, fala mais alto que o debate em torno dos rumos do país. A cláusula de barreira, lei vigente desde as eleições de 2018, foi criada para tentar corrigir tamanho descalabro. Mas sua aplicação, ironicamente, pode levar à extinção de algumas das agremiações que surgiram justamente com o propósito de arejar o cenário atual.
Pela regra, partidos que não atingirem 1,5% dos votos para deputado federal, em ao menos nove estados, perdem acesso ao financiamento e tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. O recém-criado Missão, de inclinação liberal, o tradicional PDT e os nanicos Avante e PRD não atingiram a meta e agora se movimentam para tentar encontrar uma saída para o problema. A federação PSOL e Rede também foi barrada na peneira, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) arredondou a votação do bloco no Espírito Santo, onde faltaram 185 votos para o percentual mínimo exigido pela legislação, livrando o bloco das sanções.
Uma ala da federação considera que a concentração da campanha em torno de puxadores de votos no eixo Rio-São Paulo não trouxe os resultados esperados. Erika Hilton (PSOL-SP), por exemplo, obteve mais de 1,5 milhão de votos, foi a deputada mais votada no estado, mas não carregou cinco candidatos para dentro do parlamento por conta de uma outra barreira criada para coibir o “efeito Tiririca”: eles não atingiram o quociente eleitoral. “A concentração das votações em patamares tão altos é um fenômeno novo, potencializado pelo capital político construído nas redes. Precisamos aprender a lidar com ele”, avalia o deputado estadual Flávio Serafini (PSOL-RJ). O partido conseguiu eleger pela primeira vez um nome no Nordeste, o deputado Jones Manoel (PSOL-PE), mas tem consciência de que é preciso fortalecer a presença em mais estados.
A inédita situação tem aquecido os bastidores da política pós-eleição. Quadros de peso do partido, como o secretário da presidência, Guilherme Boulos, e a própria Hilton já admitem a possibilidade de migrarem para o PT. Espécie de costela do principal partido de esquerda no Brasil, o PSOL pode ver parte de seus quadros voltar às origens depois de ter se negado a uma federação com o aliado histórico, proposta antes das eleições. A ideia rachou a legenda, que acabou se alinhando aos quadros mais radicais, defensores de uma postura independente, capaz de representar o que chamam de “esquerda de verdade”.
Sem vislumbrar qualquer possibilidade de contornar a situação nos tribunais, Missão, Avante, PRD e PDT têm sondado outros partidos que possam lhes dar guarida. Dois dos mais procurados são o PSDB e o PSB, que têm a expectativa de turbinar suas bancadas, conquistando mais poder de fogo no Congresso Nacional. “Não temos pressa quanto a isso”, desconversa Aécio Neves, presidente dos tucanos, que não revela nomes, mas diz ter sido procurado por parlamentares interessados em se abrigar debaixo de suas asas.
Para quem não conseguiu transpor a cláusula de barreira, a federação desponta como o caminho mais atrativo porque permite às legendas manter sua identidade e programa, desde que atuem em bloco por, pelo menos, quatro anos. Há, no entanto, um entrave: não se sabe se o TSE irá permitir que uniões estabelecidas depois do pleito sejam consideradas para cumprir os critérios obrigatórios em retrospecto. “Não há precedentes firmes no TSE e no STF sobre isso”, explica o advogado Felipe Corrêa, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que vê com bons olhos a cláusula de barreira. “O modelo de democracia estabelecido na Constituição privilegia partidos fortes e com linhas ideológicas claras”.
Caso a manobra seja proibida, será preciso considerar uma aglutinação mais radical, como fusão, quando os partidos se juntam para formar um novo, ou incorporação, o que implica a absorção de uma sigla por outra. Com cinco décadas de história, o PDT de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, ícone do trabalhismo, vê seu futuro em xeque. O partido entende que foi prejudicado ao se aproximar do PT. “Sofremos o desgaste do antipetismo sem o bônus dos votos”, afirma Carlos Lupi, que dirige a sigla. O grupo avalia como plano A uma federação com o Avante e o Solidariedade, que resolveria a questão para os três partidos, mas tudo vai depender da Justiça Eleitoral.
Lupi também culpa a onda de direita pelo desempenho dos pedetistas nas urnas. Quadros experientes, como André Figueiredo (CE), Afonso Motta (RS) e Mário Heringer (MG), foram derrotados neste ano, rompendo um longo ciclo de mandatos consecutivos na Câmara. Outra aposta do grupo, o ex-senador Roberto Requião teve quase 80 000 votos, mas não conseguiu se eleger deputado porque o PDT ficou abaixo do quociente eleitoral no Paraná. A distribuição dos recursos aos partidos é feita no início da próxima legislatura, em 1º de fevereiro de 2027, mas os arranjos tendem a ser definidos antes de 20 de dezembro, quando começa o recesso do Judiciário.
Já o Missão descarta qualquer composição. Criado em 2025 para avançar o projeto político do Movimento Brasil Livre (MBL), que liderou manifestações de rua pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o partido ganhou projeção com a candidatura de Renan Santos à presidência e pretende manter a linha independente. “Qualquer outro caminho seria uma incoerência e um desrespeito com nosso eleitor”, afirma Rafael Minato, o único deputado estadual eleito pelo partido, em São Paulo. O financiamento é feito por apoiadores e com a venda dos “livros amarelos”, a bíblia do movimento. Havia expectativa de eleger uma bancada maior na eleição de estreia, especialmente em São Paulo e na Câmara Federal, mas os membros do Missão acreditam que foram prejudicados pela redução de alcance de perfis políticos nas redes durante o período eleitoral. “Se o algoritmo estivesse solto, nosso crescimento teria sido muito maior”, afirma Kim Kataguiri. Reeleito deputado federal com 520 mil votos, ele formará uma bancada de um homem só na Câmara.