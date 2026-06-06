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Flávio Bolsonaro enfrenta turbulência após visita a Trump: o “tariflávio” americano e a classificação de facções geram polêmica. Em meio a críticas sobre financiamento de filme e soberania, o senador tenta mudar a narrativa, jogando a culpa em Lula e se oferecendo para negociar tarifas. Leia como ele se defende e busca virar o jogo político.

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Pré-candidato do PL à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro tem lidado nos últimos dias com o corolário de sua visita a Donald Trump e seus auxiliares nos Estados Unidos. Celebrou, por óbvio, a decisão do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Teve que se explicar às pressas e até divulgar uma carta ao secretário de Estado de Trump, Marco Rubio, no entanto, depois de Washington propor uma nova rodada de tarifas sobre importações brasileiras, levando aliados de Lula a chamarem o desdobramento jocosamente de “tariflávio”.

Na esteira da divulgação de seus diálogos com o ex-controlador do Banco Master cobrando dezenas de milhões de reais para custear a megaprodução “Dark Horse”, filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Zero Um já havia demitido integrantes de sua equipe de comunicação e prometido uma auditoria sobre o dinheiro efetivamente desembolsado pelo pivô da maior fraude financeira da história do país para o longa-metragem.

Entrevistas recentes do pré-candidato do PL deixam cristalina a nova tática para virar a narrativa dominante a seu favor, diante das críticas de adversários de que a visita à Casa Branca era uma tentativa de ofuscar sua relação com Vorcaro e resultou em prejuízos ao Brasil.

Diante do temor de que a investida trumpista sobre facções criminosas poderia levar até a operações militares secretas de forças americanas dentro do território brasileiro, Flávio Bolsonaro tem dito que é o presidente Lula que tem que “devolver” a “soberania” a 50 milhões de cidadãos do país que, segundo alguns estudos, vivem em áreas dominadas pelo tráfico de drogas.

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Questionado recentemente se havia chance de interferência do governo Trump nas eleições no Brasil, seu coordenador de campanha Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, partiu para a ofensiva. Enquadrou como interferência externa o teor da declaração do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso de que, quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022, havia pedido ao encarregado de negócios dos EUA para o governo do democrata Joe Biden fazer declarações “em apoio à democracia brasileira”.

Quando o governo Trump impôs um “tarifaço” sobre importações brasileiras em 2025, sob suposta influência do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, Lula empunhou a bandeira da defesa da soberania nacional e se recuperou em pesquisas de popularidade. Sob o temor de que o fenômeno se repita agora depois de sua visita à Casa Branca, Flávio tem dito que o petista “atiça e provoca os Estados Unidos para sofrer tarifas e usar isso eleitoralmente”.

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Em uma tentativa de se desvencilhar da proposta divulgada por Washington poucos dias depois de sua visita, o Zero Um agora declara se colocar “à disposição, mesmo como pré-candidato, para evitar que empresas brasileiras sejam tarifadas”.

Sob a orientação de uma equipe de marketing político reformulada depois do caso Dark Horse vir à tona, minar sua ascensão nas pesquisas de intenção de voto e ameaçar alianças eleitorais, o pré-candidato do PL tenta repaginar os atos de Donald Trump transferindo a responsabilidade ao presidente da República e prometendo tomar a frente de negociações sobre possíveis consequências práticas e graves para empresas e cidadãos brasileiros.