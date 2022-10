Divisão, indefinição e incertezas na hora decisiva do segundo turno

Atualizado em 30 out 2022, 07h11 - Publicado em 30 out 2022, 07h00

Por Daniel Pereira Atualizado em 30 out 2022, 07h11 - Publicado em 30 out 2022, 07h00

Neste domingo, 30, será concluída a nona corrida presidencial por voto direto desde a redemocratização do país. Nas campanhas anteriores, sempre houve certo consenso sobre quem venceria o páreo no segundo turno, com exceção, talvez, da eleição de 2014, em que Dilma Rousseff (PT) derrotou Aécio Neves (PSDB) por apenas 3,5 milhões de votos.

Em 2022, a situação é diferente. Apesar de Lula (PT) aparecer numericamente à frente de Jair Bolsonaro (PL) na maioria das pesquisas, nem mesmo os integrantes da coordenação da campanha petista dão a vitória do ex-presidente como liquida e certa. Há o temor de que ele seja prejudicado pela abstenção entre os mais pobres ou por uma arrancada do atual mandatário na reta final. Há ainda o receio de que as pesquisas tenham subestimado o apoio ao capitão, como ocorreu no primeiro turno.

Outra dúvida atormenta o país. Caso seja derrotado por Lula, Bolsonaro aceitará ou, como tem insinuado, contestará o resultado, dizendo-se vítima de fraude nas urnas eletrônicas e nas inserções nas propagandas eleitorais no rádio. A votação acaba hoje, mas a disputa política pode se prolongar por semanas e até meses. Tudo dependerá da maturidade dos candidatos e principalmente da força das instituições.

Em meio a indefinições importantes, também há uma certeza: o resultado final terá a marca do ineditismo. Se vencer, Lula será o primeiro brasileiro a conquistar pelo voto direto três vezes a Presidência, e Bolsonaro será o primeiro mandatário a fracassar na tentativa de reeleição. Caso ganhe, o capitão protagonizará uma inédita virada em sucessão presidencial, já que nunca antes na história deste país quem passou em segundo lugar no primeiro turno conquistou a vitória no segundo turno.

Independentemente de quem seja o vencedor, é fato que ele encontrará um país dividido, com debate interditado e mergulhado em clima de hostilidade. A prioridade número um do eleito será tentar a pacificação e a união nacional. Não será nada fácil depois de uma campanha marcada por enxurrada de fake news, muitos ataques pessoais e pouco debate de ideias.