Dividindo apoios dos Bolsonaro, Mailza Assis é reeleita governadora do Acre
Incumbente garantiu que terá mais quatro anos de gestão pela frente e se será uma das poucas mandatárias mulheres do país pelos próximos quatro anos
A governadora do Acre, Mailza Assis (PP), foi reeleita no segundo turno das eleições 2026, neste domingo, 25, segundo informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração ainda não foi encerrada, mas o resultado já está matematicamente definido, de acordo com Justiça Eleitoral.
Ela derrotou o senador Alan Rick (Republicanos), após já quase tê-lo conseguido no primeiro turno, quando não venceu por muito pouco, ao obter 49,76% dos votos válidos. Rick ficou com 32,27% naquela etapa inicial.
O segundo turno do Acre foi dado longe da polarização nacional, com Mailza sendo apoiada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) e a deputada Bia Kicis (PL-DF), enquanto Rick contou com o apoio de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
A vitória de Mailza a torna uma das pouquíssimas governadoras mulheres à frente de um estado a partir de 2027, somando-se à Raquel Lyra (PSD) e Celina Leão (PP). Mais três candidatas concorrem neste domingo, 25, podendo elevar o número para cinco.