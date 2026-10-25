Dividindo apoios dos Bolsonaro, Mailza Assis é reeleita governadora do Acre

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A governadora Mailza Assis (PP) foi reeleita no Acre neste domingo, 25, derrotando o senador Alan Rick (Republicanos), segundo informações do TSE. Ela se destaca como uma das poucas mulheres a governar estados a partir de 2027, em uma disputa sem a polarização nacional que marcou outros pleitos.

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A governadora do Acre, Mailza Assis (PP), foi reeleita no segundo turno das eleições 2026, neste domingo, 25, segundo informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração ainda não foi encerrada, mas o resultado já está matematicamente definido, de acordo com Justiça Eleitoral.

Ela derrotou o senador Alan Rick (Republicanos), após já quase tê-lo conseguido no primeiro turno, quando não venceu por muito pouco, ao obter 49,76% dos votos válidos. Rick ficou com 32,27% naquela etapa inicial.

O segundo turno do Acre foi dado longe da polarização nacional, com Mailza sendo apoiada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) e a deputada Bia Kicis (PL-DF), enquanto Rick contou com o apoio de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A vitória de Mailza a torna uma das pouquíssimas governadoras mulheres à frente de um estado a partir de 2027, somando-se à Raquel Lyra (PSD) e Celina Leão (PP). Mais três candidatas concorrem neste domingo, 25, podendo elevar o número para cinco.