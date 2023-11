Dividido, PT do Rio avalia apoiar candidato da direita no interior em 2024

De olho nas eleições municipais de 2024, o PT do Rio se divide cada vez mais, o que tem impedido um consenso em definir apostas tanto na capital, quanto no interior. Base do prefeito Eduardo Paes (PSD) com três secretarias, o partido ensaia um apoio à sua reeleição, mas reivindica uma improvável cadeira de vice, enquanto outro grupo acredita que o mandatário sequer deve ser apoiado. Já em Duque de Caxias, terceiro maior colégio eleitoral do estado, parte dos petistas já manifesta a intenção de caminhar à direita, numa inesperada aliança com o grupo que comanda a cidade, do ex-prefeito Washington Reis (MDB), simpático a Jair Bolsonaro (PL) nos últimos pleitos.

A ideia não tem agradado à cúpula do PT: no diretório de Caxias, políticos ligados ao deputado federal e vice-presidente do partido Washington Quaquá, capitaneados na cidade pelo ex-ministro e ex-deputado Celso Pansera, acenam para a entrada no governo do atual prefeito local, Wilson Miguel Reis (MDB), tio do ex-prefeito Washington Reis e parte do grupo que comanda a cidade nos últimos anos. O problema é que esse mesmo grupo caminhou na linha de Jair Bolsonaro e de políticos bolsonaristas nas eleições passadas. Washington Reis, inclusive, chegou a ser apontado como vice do governador Cláudio Castro (PL) no ano passado, mas teve de deixar o posto por determinação do TSE.

O cálculo, arriscado, leva em conta o cenário nacional do PT, além de um apoio para 2024. Os que defendem tal proposta apontam que isso poderia fidelizar mais três votos no Congresso: dos deputados federais Marcos Tavares (PDT), Áureo Ribeiro (Solidariedade) e Gutemberg Reis (MDB), que integram o grupo de Washington Reis. E contribuiria também para aproximar o partido do governo do estado, já que Castro tem buscado se distanciar de Bolsonaro.

Opositores da ideia alegam, no entanto, que tais partidos já integram a base do governo Lula, e que se unir à direita no berço do bolsonarismo passaria um péssimo recado ao eleitorado. “É um pragmatismo louco. Washington Reis representa o pior da direita no Rio. Se a gente não pontuar nossas diferenças, o eleitor não vai entender nada”, diz um deles. Até o momento, no entanto, o PT não tem ventilado nomes para a disputa na cidade. O PV, federado aos petistas, aponta a candidatura de Zito, ex-prefeito local, numa costura para fazer frente justamente ao grupo de Reis.

A cerca de um ano da eleição, há tempo para que as arestas no partido sejam aparadas. A tendência é que a Executiva Nacional também participe dessas decisões, de modo a reforçar apoios de partidos estratégicos no Congresso, como PSD e o próprio MDB. No Rio, no entanto, o diretório fluminense já deu mostras de que não vê problema em atuar de maneira bem mais pragmática.

