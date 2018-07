Dividido entre Alckmin e Ciro, Centrão adia decisão sobre apoio

O Centrão, bloco formado por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, anunciou que vai adiar para a próxima semana o anúncio de apoio a Geraldo Alckmin (PSDB) ou Ciro Gomes (PDT) nas eleições de 2018. Reservadamente, líderes dos partidos têm dito que uma aliança com o PSDB possui ligeira preferência.

O grupo, que reúne 164 deputados federais, é cobiçado pelos candidatos por causa do amplo tempo que possui na TV: 36 minutos diários, o equivalente a 40% do tempo dedicado à propaganda eleitoral.

Em jantar na noite de quarta-feira (18), o bloco reafirmou a união no bloco e indicou o empresário Josué Gomes (PR), da Coteminas, como pré-candidato a vice-presidente e representante dos partidos. Josué é filho do ex-vice-presidente José Alencar, que foi companheiro de chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente do PRB, ex-ministro Marcos Pereira (Indústria), disse que não houve consenso no grupo, nem avanço na articulação. Ele também descartou um acordo nesta semana em prol do tucano ou do pedetista: “Sem consenso, vai longe ainda.”

Até a semana passada, antes da adesão do PR, Ciro tinha mais força entre os membros do bloco. Porém, recentes declarações polêmicas do pedetista provocaram desgaste e receio nos partidos. Além disso, há resistência a propostas econômicas do candidato, que está em Brasília nesta quinta.

Após deixar o café da manhã do Centrão nesta manhã de quinta-feira, o presidente nacional do DEM, ACM Neto, prefeito de Salvador, voou a São Paulo para se reunir com Alckmin. Mais cedo, o tucano desmarcou de última hora compromissos que tinha no interior de Minas Gerais e permaneceu na capital paulista.

O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), que foi à residência oficial da Câmara e conversou com Maia, relatou que o blocão pediu mais uma semana e deu previsão de se posicionar até a próxima quinta-feira. Também estiveram no café da manhã os deputados Marcelo Aro (PHS-MG), Luís Tibé (Avante-MG), Bebeto (PSB-BA), Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Paulinho da Força (SD-SP), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o ex-deputado Valdemar Costa Neto (PR).