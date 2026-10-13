Dissidência de diretórios determina racha no MDB sobre aliança na corrida presidencial

Horas antes de o MDB realizar ato para formalizar apoio majoritário à candidatura de Flávio Bolsonaro, diretórios do Norte e do Nordeste anunciaram alinhamento à postulação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao comando do Palácio do Planalto.

“Nosso posicionamento reafirma o compromisso com o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, a redução das desigualdades e a promoção da justiça social. Defendemos um Brasil que avance com oportunidades para todos, crescimento sustentável e diálogo político”, diz nota.

O comunicado é assinado pelos diretórios de Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rondônia.

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Pontuam ainda que apoiam os trabalhadores e as políticas públicas, entre elas, o Bolsa Família, o Pé-de-Meia e a Farmácia Popular.

“Nosso posicionamento reafirma o compromisso com o trabalho realizado. São obras que já saíram do papel e que não podem parar. Interromper esse ciclo agora seria deixar obras pela metade, recursos parados e o povo esperando. Por isso, convocamos todos os dirigentes estaduais e municipais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores e lideranças comunitárias do MDB a se engajarem, de forma plena e organizada, na campanha”, explicam os diretórios.

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Para demonstrar apoio a recondução de Lula, o grupo pretende atuar nas próximas semanas em comitês de mobilização em todas as capitais e nos municípios-polo, em carreatas e mutirões de rua, atos públicos nas praças, articulação com as bases municipais e presença ativa nas redes sociais.

“É hora de transformar essa força em votos definitivos”, concluem.