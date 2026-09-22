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Política

Disputa pelo Senado no RS: veja os números das três pesquisas mais recentes

Levantamentos mostram cinco candidatos nas primeiras posições

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 14h51
Plenário do Senado durante votação
Plenário do Senado durante votação (Ton Molina/Agência Senado)
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Disputa pelo Senado no RS: veja os números das três pesquisas mais recentes Priorizar nos meus resultados Google

A disputa pelas duas vagas do Rio Grande do Sul no Senado apresenta cenários diferentes nas três pesquisas mais recentes divulgadas no estado. Marcel van Hattem (Novo) aparece numericamente à frente no levantamento da Brasmarket, enquanto Manuela d’Ávila (PSOL) registra o maior percentual tanto no Paraná Pesquisas quanto na Quaest. Ubiratan Sanderson (PL), Paulo Pimenta (PT) e Germano Rigotto (MDB) também aparecem entre os nomes mais citados.

Os levantamentos foram divulgados entre 19 e 21 de setembro e adotam metodologias próprias para medir uma eleição em que cada eleitor poderá escolher dois candidatos. Por isso, os percentuais não devem ser tratados como uma série única de evolução da disputa.

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O que mostra a pesquisa Brasmarket?

Divulgada nesta segunda, 21, a Brasmarket coloca Marcel van Hattem com 34,7% das intenções de voto. Ubiratan Sanderson aparece na sequência, com 24,2%.

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Manuela d’Ávila registra 19,5% e Germano Rigotto, 19,1%. Paulo Pimenta aparece com 14,6%.

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O levantamento ouviu 1.200 eleitores entre os dias 17 e 18 de setembro.

O que aponta a Quaest?

Também divulgada nesta segunda, 21, a pesquisa Quaest mostra percentuais mais baixos entre os principais candidatos e um cenário de maior proximidade.

Manuela d’Ávila aparece com 12%, enquanto Paulo Pimenta e Marcel van Hattem registram 9% cada. Ubiratan Sanderson e Germano Rigotto têm 8% cada.

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Pelos critérios metodológicos do levantamento para a disputa de duas vagas ao Senado, os principais nomes aparecem em situação de empate técnico no topo.

Como está a disputa no Paraná Pesquisas?

O Paraná Pesquisas, divulgado em 19 de setembro, apresenta uma configuração diferente. Manuela d’Ávila aparece numericamente à frente, com 32,2%, seguida por Marcel van Hattem, com 29,5%.

Paulo Pimenta registra 25,4%, enquanto Ubiratan Sanderson aparece com 21,2%. Germano Rigotto tem 20,6%.

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A pesquisa ouviu 1.352 eleitores entre os dias 16 e 18 de setembro.

O que aproxima e diferencia as três pesquisas?

Os levantamentos apresentam ordens diferentes entre os principais candidatos. Na Brasmarket, Van Hattem registra o maior percentual, com Sanderson na segunda posição numérica. No Paraná Pesquisas, Manuela aparece à frente, seguida por Van Hattem e Pimenta. Na Quaest, Manuela também tem o maior percentual, mas aparece próxima de Pimenta, Van Hattem, Sanderson e Rigotto.

Há, porém, um grupo recorrente nas primeiras posições das três sondagens: Manuela d’Ávila, Marcel van Hattem, Ubiratan Sanderson, Paulo Pimenta e Germano Rigotto aparecem entre os nomes mais citados em todos os levantamentos.

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As diferenças nos percentuais precisam ser observadas à luz da metodologia de cada pesquisa. Em 2026, o Rio Grande do Sul elegerá dois senadores, e cada eleitor terá direito a dois votos, característica que permite aos institutos adotar formas distintas de medir e apresentar as preferências do eleitorado.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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TAGS:
Eleições 2026
Pesquisas Eleitorais
Rio Grande do Sul
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