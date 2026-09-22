Disputa pelo Senado no Rio: veja os números das três pesquisas mais recentes

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A disputa pelas duas vagas do Rio de Janeiro no Senado permanece aberta, com Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL) e Benedita da Silva (PT) em empate técnico nas últimas pesquisas do Instituto Veritá, Real Time Big Data e Datafolha. Entenda as diferentes configurações e metodologias que influenciam os resultados.

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A disputa pelas duas vagas do Rio de Janeiro no Senado permanece aberta nas três pesquisas mais recentes divulgadas no estado. O levantamento do Instituto Veritá, divulgado no domingo, 20, coloca Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL) e Benedita da Silva (PT) separados por apenas 2,4 pontos percentuais no voto consolidado válido. Já Real Time Big Data e Datafolha mostram configurações diferentes, com Benedita entre os primeiros colocados em ambos.

O que mostram as três pesquisas?

Na pesquisa Veritá, Carlos Jordy aparece numericamente à frente, com 39,3% dos votos válidos consolidados, seguido por Carlos Portinho, com 37,3%, e Benedita da Silva, com 36,9%. Como a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, os três estão tecnicamente empatados.

No Real Time Big Data, divulgado em 14 de setembro, Benedita e Jordy aparecem com 15% das intenções de voto, seguidos por Marcelo Crivella (Republicanos), com 13%, e Pedro Paulo (PSD), com 12%. Os quatro estão tecnicamente empatados diante da margem de erro de dois pontos percentuais. Portinho marca 10% e Mônica Benício (PSOL), 9%.

Três dias antes, o Datafolha mostrava Benedita numericamente isolada na primeira posição, com 18%. Jordy e Portinho apareciam com 10% cada, enquanto Pedro Paulo e Crivella tinham 7% e Mônica Benício, 6%. O instituto apontava empate técnico entre os nomes que disputavam a segunda vaga.

Por que os percentuais não podem ser comparados diretamente?

As três pesquisas medem a mesma disputa, mas apresentam seus resultados de formas diferentes.

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O Veritá divulga o chamado voto consolidado considerando apenas os votos válidos atribuídos aos candidatos. Como cada eleitor pode escolher dois senadores, o instituto reúne as escolhas feitas para primeiro e segundo voto e exclui brancos e nulos do cálculo.

O Real Time Big Data também mede separadamente primeiro e segundo votos, mas apresenta como resultado consolidado uma média entre as duas opções. No Datafolha, os percentuais publicados incluem também eleitores que declararam voto branco ou nulo e aqueles que ainda não haviam definido suas escolhas.

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Como foram feitas as pesquisas?

O Instituto Veritá ouviu 2.030 eleitores entre 13 e 18 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

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O Datafolha ouviu 1.204 eleitores entre 8 e 11 de setembro, com margem de erro de três pontos percentuais.