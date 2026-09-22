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Política

Disputa pelo Senado em Minas: veja os números das três pesquisas mais recentes

Levantamentos mostram diferentes configurações para a corrida pelas duas vagas do estado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 14h00
Plenário escuro com dezenas de pessoas sentadas em mesas de madeira, voltadas para um palco iluminado ao fundo. Uma pessoa em cadeira de rodas está no corredor central. Telas curvas exibem informações acima do palco, que tem uma bandeira do Brasil e uma pessoa em pé. O teto é azul escuro com iluminação embutida
Plenário do Senado Federal  (Hugo Marques/VEJA)
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A disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado apresenta cenários distintos nas três pesquisas mais recentes divulgadas no estado. No levantamento Real Time Big Data, Marília Campos (PT) aparece numericamente à frente, com Domingos Sávio (PL) e Carlos Viana (PSD) próximos.

No DataTempo, Marília também registra o maior percentual, seguida por Aécio Neves (PSDB) e Viana, em situação de empate técnico. Já a pesquisa Veritá coloca Viana à frente dos demais nomes testados.

Os resultados não devem ser comparados diretamente como uma série, porque os levantamentos têm metodologias e formas de apresentação próprias. Na eleição deste ano, cada eleitor poderá escolher dois candidatos.

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O que mostra a pesquisa Real Time Big Data?

Divulgada nesta segunda, 21, a pesquisa Real Time Big Data mostra Marília Campos com 18% das intenções de voto no cenário que consolida as duas escolhas para senador. Domingos Sávio e Carlos Viana aparecem com 16% cada. Aécio Neves registra 13%, e Marcelo Aro (PP), 12%.

Na sequência, Áurea Carolina (PSOL) tem 7%, Marco Antônio Superman (Novo), 4%, e Arcanjo Pimenta (MDB) e Carlin Moura (Avante), 1% cada. Outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos representam 5%, enquanto 7% não souberam ou não responderam.

O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre 16 e 19 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. 

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Como está a disputa no DataTempo?

A quarta rodada do DataTempo, divulgada no sábado, 19, também apresenta Marília Campos numericamente à frente no indicador que reúne os dois votos para senador. Ela registra 13%, seguida por Aécio Neves, com 10,3%, e Carlos Viana, com 9,8%. As faixas de oscilação dos três candidatos se sobrepõem dentro da margem de erro.

Domingos Sávio aparece com 7,2% e também está tecnicamente empatado com Viana. Os demais candidatos ficam abaixo dos 7%. Brancos e nulos somam 17,1%, enquanto 21,5% dos entrevistados estão indecisos e 0,6% não responderam.

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O DataTempo entrevistou 1.000 eleitores presencialmente entre 9 e 12 de setembro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. 

Qual é o cenário apontado pelo Veritá?

A pesquisa Veritá, divulgada no dia 18 de setembro, traz uma configuração diferente. Carlos Viana aparece com 30,8% das intenções de voto, seguido por Marília Campos, com 19,6%. Domingos Sávio registra 16,8% e está tecnicamente empatado com Marília, considerando a margem de erro do levantamento.

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Marcelo Aro aparece com 7,4%, enquanto Áurea Carolina tem 6,1%. A pesquisa ouviu 2.030 eleitores entre os dias 12 e 17 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. 

O que as três pesquisas mostram sobre a corrida?

Os três levantamentos colocam Marília Campos, Carlos Viana e Domingos Sávio entre os nomes com maiores percentuais, mas divergem sobre a configuração da disputa. No Real Time Big Data, Marília registra 18%, diante de 16% de Viana e Sávio. No DataTempo, ela marca 13%, ante 10,3% de Aécio, 9,8% de Viana e 7,2% de Sávio. No Veritá, Viana alcança 30,8%, enquanto Marília tem 19,6% e Sávio, 16,8%.

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As diferenças entre os percentuais precisam ser lidas à luz das metodologias adotadas por cada instituto, especialmente em uma eleição na qual o eleitor terá direito a dois votos para o Senado. Real Time Big Data e DataTempo apresentam indicadores que agregam as duas escolhas. As pesquisas, portanto, oferecem retratos independentes da disputa e não constituem uma sequência estatística diretamente comparável.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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