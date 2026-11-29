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Com orçamento bilionário, o MEC atrai disputa política acirrada. O futuro ministro enfrentará o desafio de ressuscitar o Ciência sem Fronteiras e expandir o Pé-de-Meia em meio ao sucateamento das universidades federais e ao aperto orçamentário. Entenda os bastidores e os dilemas da pasta.

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O Ministério da Educação (MEC) figura no rol das máquinas administrativas mais cobiçadas de toda a Esplanada. É pasta estratégica, turbinada pelo vultoso orçamento de 246,3 bilhões de reais, que faz brilhar os olhos de quadros que ambicionam ganhar estatura na arena da política. Hoje cotados para o cargo estão os senadores Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede), além de Izolda Cela, ex-secretária-executiva do MEC, todos do mesmo Ceará de Camilo Santana, o ex-dono da cadeira, cogitado agora para ocupar a Casa Civil e com voz na escolha do sucessor.

Quem ocupar a cadeira terá desafios de ampla envergadura: cabe a quem pilota as engrenagens em Brasília pavimentar a via para o Brasil deixar o pelotão de trás no ranking global que serve de termômetro à qualidade do ensino, o Pisa, no qual tem média mais baixa que a das nações desenvolvidas da OCDE e até de vizinhos de América Latina. Enquanto ainda não anuncia o titular para a pasta, o presidente Lula vem alardeando a canalização de esforços para tentar guindar as salas de aula da zona da baixa qualidade e bate na tecla de que as jovens gerações precisam estar prontas para encarar a revolução tecnológica em curso.

A quarta temporada de Lula no poder nem começou e uma ala na educação já revela incômodo em relação a promessas de campanha para a área, que pegaram de surpresa até aliados mais próximos e repousarão sobre a mesa do futuro ministro — seja ele quem for. Pois o nome que emplacar na Educação terá como missão imediata ressuscitar o Ciência sem Fronteiras, programa de intercâmbio internacional de estudantes universitários criado na gestão de Dilma Rous­seff, em 2011, com o objetivo de expandir e globalizar a pesquisa em áreas como tecnologia e inovação. A ordem para reabrir os editais para a concessão de bolsas já está dada, uma decisão que logo acendeu o sinal amarelo nas 72 universidades federais, às voltas hoje com um aperto de cinto, lutando para garantir condições mínimas para se manterem de pé. “É uma iniciativa importante, mas o investimento na universidade é certamente mais urgente”, afirma Maísa Miralva da Silva, pró-­reitora da Federal de Goiás (UFG). O que ela diz tem eco entre especialistas. “A prioridade no ensino superior deve ser tirar essas instituições da situação de sucateamento”, avalia Maria Helena Guimarães, ex-ministra da Educação.

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A preocupação geral com o Ciência sem Fronteiras é de que verbas preciosas não se percam, repetindo erros do passado. Por mais crucial que seja intensificar a colaboração com instituições de renome mundial e fomentar a produção científica em um país que deposita apenas 1,2% do PIB em pesquisa e inovação (a metade das nações da OCDE), o programa chegou ao fim após seis anos, em 2017, com resultados muito aquém do previsto. Ao custo de 23,6 bilhões de reais (em valores de hoje), acabou não cumprindo o propósito de aumentar a procura pela pós-graduação e tampouco elevou as chances de ingresso no mercado de trabalho. Um levantamento entre os que regressaram mostrou, inclusive, que um de cada três cultivava a ideia de fazer carreira no exterior, sem planos de dar sua contribuição à academia nacional. “O esperado era que representasse um impulso para a modernização das universidades brasileiras, mas isso não aconteceu por falta de estratégia”, diz o economista André Portela, da FGV-­SP, responsável por um estudo sobre o impacto da política.

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O formato atual pretende ser alavanca para o desenvolvimento profissional em setores estratégicos ao país. Serão contemplados alunos de graduação nas áreas de engenharia, matemática aplicada, inteligência artificial e eficiência energética, e os de pós-graduação serão incentivados a investigar temas como defesa, soberania e minerais terras-raras. Não há, até o momento, previsão para a turma da saúde e da biotecnologia ser agraciada, ausência criticada entre os especialistas de olho no programa. “O planeta vai ter outras crises sanitárias como a da covid-19, e o intercâmbio federal também precisa estar atento a essas questões”, diz Francilene Procópio Garcia, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Promessa lançada no palanque petista a um mês do primeiro turno, quando já se notava nas pesquisas a aproximação de Flávio Bolsonaro (PL), o programa não está previsto no orçamento do MEC de 2027, à espera de aprovação no Congresso. Como os gastos são em dólar, o governo terá a ainda mais desafiadora tarefa de arranjar recursos em meio a um cenário cambial desfavorável, justamente quando se esforça para passar a tesoura nas despesas. E não é pouco dinheiro: há uma década, cada aluno chegou a custar 100 000 reais por ano aos cofres públicos, o necessário para manter uma média de dezesseis crianças no ensino básico. Boa parte dos alunos fez intercâmbio em universidades cuja posição no Times Higher Education, ranking que mede a qualidade do ensino superior no mundo todo, é pior que a de várias brasileiras. A Universidade de Tecnologia de Budapeste, na Hungria (posição 1 400), e a Universidade de Coimbra, em Portugal (400), acolheram juntas mais de 1 300 brasileiros. “Uma nova edição do programa precisa criar redes duradouras de colaboração científica e tecnológica”, observa Glaucius Oliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) durante a implementação do Ciência sem Fronteiras.

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O cobertor orçamentário para lá de curto obriga os gestores públicos a fazer escolhas, mesmo na área da educação, que abocanha 18% das receitas da União e um quarto da arrecadação de estados e municípios. As universidades públicas ficam com 26% do bolo para dar conta da graduação e de programas de especialização e pesquisa. É bem verdade que, ao longo do terceiro mandato, o governo aumentou o salário dos professores universitários, reajustou o valor das bolsas de mestrado e doutorado (congeladas havia quase dez anos) e autorizou a contratação de docentes e funcionários para repor quadros. Mas as queixas por verbas para manutenção, melhoria dos laboratórios e obras básicas de infraestrutura seguem recorrentes. Uma volta pelo campus da maior parte das universidades federais revela laboratórios sucateados, goteiras nos telhados, vazamentos em banheiros e até prédios inteiros em ruínas, como no caso da Federal do Rio de Janeiro. É reflexo direto da queda nos investimentos, que, em 2025, atingiram o mais baixo patamar em quase vinte anos: 600 milhões de reais.

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É evidente que mais recursos podem ajudar a sanar mazelas que são obstáculo a um tão aguardado salto de qualidade, mas não há aí garantia de melhor ensino. Hoje, embora invista 5,1% do PIB na educação (acima da média da OCDE), o Brasil não se mostra capaz de lidar com gargalos que persistem no ensino básico, como a falta de capacitação de professores e as altas taxas de evasão escolar. O próximo ministro também terá de lidar com a expansão do Pé-de-Meia, que já oferece dinheiro, em troca da permanência na escola, a alunos do ensino médio e se estenderá aos universitários. Mais um dos compromissos de Lula no palanque, terá gasto inicial de 4,6 bilhões para oferecer bolsas de 2 500 reais ao fim de cada ano a quase meio milhão de estudantes de instituições públicas. Promessas de campanha cobram seu preço, e ele não é baixo. O novo titular da pasta da Educação precisará ser um craque em matemática para dar conta de todos esses desafios dentro do Orçamento.

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023