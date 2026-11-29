Disputa pelo MEC esquenta em meio ao desafio de bancar promessas de Lula
A disposição do presidente em ressuscitar programas de resultados duvidosos será um teste para quem for assumir a pasta da Educação no novo governo
O Ministério da Educação (MEC) figura no rol das máquinas administrativas mais cobiçadas de toda a Esplanada. É pasta estratégica, turbinada pelo vultoso orçamento de 246,3 bilhões de reais, que faz brilhar os olhos de quadros que ambicionam ganhar estatura na arena da política. Hoje cotados para o cargo estão os senadores Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede), além de Izolda Cela, ex-secretária-executiva do MEC, todos do mesmo Ceará de Camilo Santana, o ex-dono da cadeira, cogitado agora para ocupar a Casa Civil e com voz na escolha do sucessor.
Quem ocupar a cadeira terá desafios de ampla envergadura: cabe a quem pilota as engrenagens em Brasília pavimentar a via para o Brasil deixar o pelotão de trás no ranking global que serve de termômetro à qualidade do ensino, o Pisa, no qual tem média mais baixa que a das nações desenvolvidas da OCDE e até de vizinhos de América Latina. Enquanto ainda não anuncia o titular para a pasta, o presidente Lula vem alardeando a canalização de esforços para tentar guindar as salas de aula da zona da baixa qualidade e bate na tecla de que as jovens gerações precisam estar prontas para encarar a revolução tecnológica em curso.
A quarta temporada de Lula no poder nem começou e uma ala na educação já revela incômodo em relação a promessas de campanha para a área, que pegaram de surpresa até aliados mais próximos e repousarão sobre a mesa do futuro ministro — seja ele quem for. Pois o nome que emplacar na Educação terá como missão imediata ressuscitar o Ciência sem Fronteiras, programa de intercâmbio internacional de estudantes universitários criado na gestão de Dilma Rousseff, em 2011, com o objetivo de expandir e globalizar a pesquisa em áreas como tecnologia e inovação. A ordem para reabrir os editais para a concessão de bolsas já está dada, uma decisão que logo acendeu o sinal amarelo nas 72 universidades federais, às voltas hoje com um aperto de cinto, lutando para garantir condições mínimas para se manterem de pé. “É uma iniciativa importante, mas o investimento na universidade é certamente mais urgente”, afirma Maísa Miralva da Silva, pró-reitora da Federal de Goiás (UFG). O que ela diz tem eco entre especialistas. “A prioridade no ensino superior deve ser tirar essas instituições da situação de sucateamento”, avalia Maria Helena Guimarães, ex-ministra da Educação.
A preocupação geral com o Ciência sem Fronteiras é de que verbas preciosas não se percam, repetindo erros do passado. Por mais crucial que seja intensificar a colaboração com instituições de renome mundial e fomentar a produção científica em um país que deposita apenas 1,2% do PIB em pesquisa e inovação (a metade das nações da OCDE), o programa chegou ao fim após seis anos, em 2017, com resultados muito aquém do previsto. Ao custo de 23,6 bilhões de reais (em valores de hoje), acabou não cumprindo o propósito de aumentar a procura pela pós-graduação e tampouco elevou as chances de ingresso no mercado de trabalho. Um levantamento entre os que regressaram mostrou, inclusive, que um de cada três cultivava a ideia de fazer carreira no exterior, sem planos de dar sua contribuição à academia nacional. “O esperado era que representasse um impulso para a modernização das universidades brasileiras, mas isso não aconteceu por falta de estratégia”, diz o economista André Portela, da FGV-SP, responsável por um estudo sobre o impacto da política.
O formato atual pretende ser alavanca para o desenvolvimento profissional em setores estratégicos ao país. Serão contemplados alunos de graduação nas áreas de engenharia, matemática aplicada, inteligência artificial e eficiência energética, e os de pós-graduação serão incentivados a investigar temas como defesa, soberania e minerais terras-raras. Não há, até o momento, previsão para a turma da saúde e da biotecnologia ser agraciada, ausência criticada entre os especialistas de olho no programa. “O planeta vai ter outras crises sanitárias como a da covid-19, e o intercâmbio federal também precisa estar atento a essas questões”, diz Francilene Procópio Garcia, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
Promessa lançada no palanque petista a um mês do primeiro turno, quando já se notava nas pesquisas a aproximação de Flávio Bolsonaro (PL), o programa não está previsto no orçamento do MEC de 2027, à espera de aprovação no Congresso. Como os gastos são em dólar, o governo terá a ainda mais desafiadora tarefa de arranjar recursos em meio a um cenário cambial desfavorável, justamente quando se esforça para passar a tesoura nas despesas. E não é pouco dinheiro: há uma década, cada aluno chegou a custar 100 000 reais por ano aos cofres públicos, o necessário para manter uma média de dezesseis crianças no ensino básico. Boa parte dos alunos fez intercâmbio em universidades cuja posição no Times Higher Education, ranking que mede a qualidade do ensino superior no mundo todo, é pior que a de várias brasileiras. A Universidade de Tecnologia de Budapeste, na Hungria (posição 1 400), e a Universidade de Coimbra, em Portugal (400), acolheram juntas mais de 1 300 brasileiros. “Uma nova edição do programa precisa criar redes duradouras de colaboração científica e tecnológica”, observa Glaucius Oliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) durante a implementação do Ciência sem Fronteiras.
O cobertor orçamentário para lá de curto obriga os gestores públicos a fazer escolhas, mesmo na área da educação, que abocanha 18% das receitas da União e um quarto da arrecadação de estados e municípios. As universidades públicas ficam com 26% do bolo para dar conta da graduação e de programas de especialização e pesquisa. É bem verdade que, ao longo do terceiro mandato, o governo aumentou o salário dos professores universitários, reajustou o valor das bolsas de mestrado e doutorado (congeladas havia quase dez anos) e autorizou a contratação de docentes e funcionários para repor quadros. Mas as queixas por verbas para manutenção, melhoria dos laboratórios e obras básicas de infraestrutura seguem recorrentes. Uma volta pelo campus da maior parte das universidades federais revela laboratórios sucateados, goteiras nos telhados, vazamentos em banheiros e até prédios inteiros em ruínas, como no caso da Federal do Rio de Janeiro. É reflexo direto da queda nos investimentos, que, em 2025, atingiram o mais baixo patamar em quase vinte anos: 600 milhões de reais.
É evidente que mais recursos podem ajudar a sanar mazelas que são obstáculo a um tão aguardado salto de qualidade, mas não há aí garantia de melhor ensino. Hoje, embora invista 5,1% do PIB na educação (acima da média da OCDE), o Brasil não se mostra capaz de lidar com gargalos que persistem no ensino básico, como a falta de capacitação de professores e as altas taxas de evasão escolar. O próximo ministro também terá de lidar com a expansão do Pé-de-Meia, que já oferece dinheiro, em troca da permanência na escola, a alunos do ensino médio e se estenderá aos universitários. Mais um dos compromissos de Lula no palanque, terá gasto inicial de 4,6 bilhões para oferecer bolsas de 2 500 reais ao fim de cada ano a quase meio milhão de estudantes de instituições públicas. Promessas de campanha cobram seu preço, e ele não é baixo. O novo titular da pasta da Educação precisará ser um craque em matemática para dar conta de todos esses desafios dentro do Orçamento.
Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023