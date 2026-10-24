Disputa pelo governo do RN segue acirrada a poucas horas da votação, segundo AtlasIntel

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Pesquisa AtlasIntel divulgada às vésperas da votação mostra disputa acirradíssima no 2º turno pelo governo do Rio Grande do Norte. Cadu de Lula (PT) lidera numericamente com 51,1% dos votos válidos, mas está tecnicamente empatado com Allysson Bezerra (União), que tem 48,9%. O resultado definirá se o PT manterá o estado.

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A disputa de segundo turno pelo governo do Rio Grande do Norte segue extremamente acirrada a um dia da votação, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.780 eleitores do DF entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O ex-secretário de governo Carlos Eduardo Xavier, o Cadu de Lula (PT), que é o candidato governista, lidera a disputa numericamente, com 51,1% das intenções de votos válidos, enquanto seu adversário, o ex-prefeito de Mossoró Allysson Bezerra (União) tem 48,9%. Apesar da diferença, eles estão empatados dentro do limite da margem de erro.

A eleição do RN definirá se o PT vai conseguir manter um estado do Nordeste que já governa há oito anos.

Votos válidos

Cadu de Lula (PT): 51.1%

Allyson Bezerra (União): 48.9%

Votos totais

Quando são considerados os votos totais, a distância entre eles fica no exato limite da margem de erro, de dois pontos percentuais.

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Cadu de Lula (PT): 49.0%

Allyson Bezerra (União): 47.0%

Voto branco/nulo: 2.6%

Não sei: 1.4%

O instituto AtlasIntel também perguntou aos entrevistados sobre a gestão de Fátima Bezerra, governadora do PT que comnada o Rio Grande do Norte há oito anos e que tem em Cadu de Lula o seu sucessor. No geral, o governo dela é majoritariamente mal avaliado, o que leva à leitura de que Cadu consegue se desvincular dela e se aproximar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve 60% dos votos válidos no estado durante o primeiro turno.

Aprovação de governo

Aprovo: 33%

Não sei: 11%

Desaprovo: 56%

Avaliação de governo

Ótimo / Bom: 25%

Regular: 27%

Ruim / Péssimo: 48%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código RN-07127/2026.