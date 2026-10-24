Disputa pelo governo do RN segue acirrada a poucas horas da votação, segundo AtlasIntel
Levantamento divulgado na tarde deste sábado, 24, mostra empate técnico entre nome governista do PT e adversário do União Brasil
A disputa de segundo turno pelo governo do Rio Grande do Norte segue extremamente acirrada a um dia da votação, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.780 eleitores do DF entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
O ex-secretário de governo Carlos Eduardo Xavier, o Cadu de Lula (PT), que é o candidato governista, lidera a disputa numericamente, com 51,1% das intenções de votos válidos, enquanto seu adversário, o ex-prefeito de Mossoró Allysson Bezerra (União) tem 48,9%. Apesar da diferença, eles estão empatados dentro do limite da margem de erro.
A eleição do RN definirá se o PT vai conseguir manter um estado do Nordeste que já governa há oito anos.
Votos válidos
- Cadu de Lula (PT): 51.1%
- Allyson Bezerra (União): 48.9%
Votos totais
Quando são considerados os votos totais, a distância entre eles fica no exato limite da margem de erro, de dois pontos percentuais.
- Cadu de Lula (PT): 49.0%
- Allyson Bezerra (União): 47.0%
- Voto branco/nulo: 2.6%
- Não sei: 1.4%
O instituto AtlasIntel também perguntou aos entrevistados sobre a gestão de Fátima Bezerra, governadora do PT que comnada o Rio Grande do Norte há oito anos e que tem em Cadu de Lula o seu sucessor. No geral, o governo dela é majoritariamente mal avaliado, o que leva à leitura de que Cadu consegue se desvincular dela e se aproximar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve 60% dos votos válidos no estado durante o primeiro turno.
Aprovação de governo
- Aprovo: 33%
- Não sei: 11%
- Desaprovo: 56%
Avaliação de governo
- Ótimo / Bom: 25%
- Regular: 27%
- Ruim / Péssimo: 48%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código RN-07127/2026.