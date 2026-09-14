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Política

Disputa ao Senado no Rio de Janeiro está acirrada entre seis candidatos, segundo nova pesquisa

Levantamento do Real Time Big Data mostra como a corrida eleitoral mobiliza candidatos de direita, centro e esquerda de forma intensa no estado

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 09h10 | Atualizado em 14 set 2026, 09h16
Seis políticos, três homens e três mulheres, em diferentes momentos de discursos ou apresentações. Da esquerda para a direita: uma mulher negra de cabelo crespo e jaqueta amarela; um homem branco de barba e terno azul; um homem branco de óculos e terno escuro; um homem branco de terno escuro segurando um papel; um homem branco de terno azul claro; e uma mulher branca de cabelo cacheado e blazer preto
Benedita da Silva (PT); Carlos Jordy (PL); Carlos Portinho (PL); Marcelo Crivella (Republicanos); Pedro Paulo (PSD); e Monica Benicio (PSOL) (Bruno Spada / Zeca Ribeiro/ Kayo Magalhães / Roque de Sá / Cicero Rodrigues/CMRJ/Agência Senado)
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Disputa ao Senado no Rio de Janeiro está acirrada entre seis candidatos, segundo nova pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A disputa pelas duas vagas ao Senado do Rio de Janeiro está extremamente acirrada entre seis candidatos a esta altura do processo eleitoral, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Em empate numérico, a liderança é dividida pelos deputados Benedita da Silva (PT) e Carlos Jordy (PL), que representam a polarização nacional, ela do lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ele com Flávio Bolsonaro (PL). Ambos têm 15% das intenções de voto.

Logo em seguida aparece o ex-governador Marcelo Crivella (Republicanos), o deputado Pedro Paulo (PSD), o senador Carlos Portinho (PL) e a vereadora Monica Benicio (PSOL), ex-mulher de Marielle Franco, parlamentar assassinada na capital do estado em março de 2018.

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Em alguma medida, todos eles estão empatados tecnicamente uns com os outros. Os quatro primeiros empatados no primeiro lugar, e Portinho e Monico no segundo.

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  • Benedita da Silva (PT): 15%
  • Carlos Jordy (PL): 15%
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 13%
  • Pedro Paulo (PSD): 12%
  • Carlos Portinho (PL): 10%
  • Monica Benicio (PSol): 9%
  • Waguinho (Republicanos): 5%
  • Marcos Dias (Podemos): 3%
  • Helio Secco (Missão): 2%
  • Ó Clemente (Democrata): 1%
  • Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 0%
  • Luciano Mattos (PRTB): 0%
  • Luiz Eugenio (PCO): 0%
  • Michelly Xavier (UP): 0%
  • Paula Falcão (PSTU): 0%
  • Vinicius Benevides (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 7%
  • NS / NR: 8%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

As porcentagens acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto dos eleitores, visto que, neste ano, a população deverá votar em dois candidatos ao Senado. A pesquisa também mediu as intenções de voto separadamente, entre as duas opções. Confira abaixo.

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Primeiro voto:

  • Benedita da Silva (PT): 19%
  • Carlos Jordy (PL): 15%
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 15%
  • Pedro Paulo (PSD): 11%
  • Carlos Portinho (PL): 10%
  • Monica Benicio (PSol): 9%
  • Waguinho (Republicanos): 5%
  • Marcos Dias (Podemos): 2%
  • Helio Secco (Missão): 2%
  • Ó Clemente (Democrata): 1%
  • Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 0%
  • Luciano Mattos (PRTB): 0%
  • Luiz Eugenio (PCO): 0%
  • Michelly Xavier (UP): 0%
  • Paula Falcão (PSTU): 0%
  • Vinicius Benevides (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS / NR: 6%
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Segundo voto:

  • Benedita da Silva (PT): 10%
  • Carlos Jordy (PL): 16%
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 10%
  • Pedro Paulo (PSD): 14%
  • Carlos Portinho (PL): 10%
  • Monica Benicio (PSol): 9%
  • Waguinho (Republicanos): 5%
  • Marcos Dias (Podemos): 4%
  • Helio Secco (Missão): 2%
  • Ó Clemente (Democrata): 1%
  • Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 0%
  • Luciano Mattos (PRTB): 0%
  • Luiz Eugenio (PCO): 0%
  • Michelly Xavier (UP): 0%
  • Paula Falcão (PSTU): 0%
  • Vinicius Benevides (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 9%
  • NS / NR: 10%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-03902/2026.

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TAGS:
Benedita da Silva
Eleições 2026
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Real Time Big Data
Rio de Janeiro
Senado
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