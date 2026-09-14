Disputa ao Senado no Rio de Janeiro está acirrada entre seis candidatos, segundo nova pesquisa
Levantamento do Real Time Big Data mostra como a corrida eleitoral mobiliza candidatos de direita, centro e esquerda de forma intensa no estado
A disputa pelas duas vagas ao Senado do Rio de Janeiro está extremamente acirrada entre seis candidatos a esta altura do processo eleitoral, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Em empate numérico, a liderança é dividida pelos deputados Benedita da Silva (PT) e Carlos Jordy (PL), que representam a polarização nacional, ela do lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ele com Flávio Bolsonaro (PL). Ambos têm 15% das intenções de voto.
Logo em seguida aparece o ex-governador Marcelo Crivella (Republicanos), o deputado Pedro Paulo (PSD), o senador Carlos Portinho (PL) e a vereadora Monica Benicio (PSOL), ex-mulher de Marielle Franco, parlamentar assassinada na capital do estado em março de 2018.
Em alguma medida, todos eles estão empatados tecnicamente uns com os outros. Os quatro primeiros empatados no primeiro lugar, e Portinho e Monico no segundo.
- Benedita da Silva (PT): 15%
- Carlos Jordy (PL): 15%
- Marcelo Crivella (Republicanos): 13%
- Pedro Paulo (PSD): 12%
- Carlos Portinho (PL): 10%
- Monica Benicio (PSol): 9%
- Waguinho (Republicanos): 5%
- Marcos Dias (Podemos): 3%
- Helio Secco (Missão): 2%
- Ó Clemente (Democrata): 1%
- Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 0%
- Luciano Mattos (PRTB): 0%
- Luiz Eugenio (PCO): 0%
- Michelly Xavier (UP): 0%
- Paula Falcão (PSTU): 0%
- Vinicius Benevides (UP): 0%
- Nulo/Branco: 7%
- NS / NR: 8%
As porcentagens acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto dos eleitores, visto que, neste ano, a população deverá votar em dois candidatos ao Senado. A pesquisa também mediu as intenções de voto separadamente, entre as duas opções. Confira abaixo.
Primeiro voto:
- Benedita da Silva (PT): 19%
- Carlos Jordy (PL): 15%
- Marcelo Crivella (Republicanos): 15%
- Pedro Paulo (PSD): 11%
- Carlos Portinho (PL): 10%
- Monica Benicio (PSol): 9%
- Waguinho (Republicanos): 5%
- Marcos Dias (Podemos): 2%
- Helio Secco (Missão): 2%
- Ó Clemente (Democrata): 1%
- Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 0%
- Luciano Mattos (PRTB): 0%
- Luiz Eugenio (PCO): 0%
- Michelly Xavier (UP): 0%
- Paula Falcão (PSTU): 0%
- Vinicius Benevides (UP): 0%
- Nulo/Branco: 5%
- NS / NR: 6%
Segundo voto:
- Benedita da Silva (PT): 10%
- Carlos Jordy (PL): 16%
- Marcelo Crivella (Republicanos): 10%
- Pedro Paulo (PSD): 14%
- Carlos Portinho (PL): 10%
- Monica Benicio (PSol): 9%
- Waguinho (Republicanos): 5%
- Marcos Dias (Podemos): 4%
- Helio Secco (Missão): 2%
- Ó Clemente (Democrata): 1%
- Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 0%
- Luciano Mattos (PRTB): 0%
- Luiz Eugenio (PCO): 0%
- Michelly Xavier (UP): 0%
- Paula Falcão (PSTU): 0%
- Vinicius Benevides (UP): 0%
- Nulo/Branco: 9%
- NS / NR: 10%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-03902/2026.