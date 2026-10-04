Disputa ao governo pode acabar neste domingo em 9 dos 10 maiores estados do país

A disputa pelo comando de nove dos dez estados mais populosos do Brasil pode acabar já neste domingo, 4, quando ocorre a votação em primeiro turno das eleições deste ano. Segundo a última rodada de pesquisas feita pela Quaest e divulgada no sábado, 3, apenas o Paraná, entre os maiores colégios eleitorais, não tem à frente da corrida um candidato que reúne mais de 50% dos votos válidos, condição necessária para dispensar a segunda rodada de votação.

Na mais populosa unidade da federação, São Paulo, onde está 21% do eleitorado nacional, o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caminha para obter a reeleição — ele tem 60% dos votos válidos contra 36% do seu rival, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). A margem de erro deste e de todos os outros levantamentos da Quaest para governos estaduais é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Já no segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais, o cenário mudou rapidamente na última semana. O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), embora fosse o líder da corrida desde a pré-campanha, não parecia ter fôlego para liquidar a eleição no primeiro turno, até pelo volume de concorrentes que enfrenta (onze, o maior número do país) — situação bem diferente de São Paulo, por exemplo, onde Tarcísio e Haddad eram os únicos candidatos competitivos.

Mas na última semana Cleitinho tem mantido uma trajetória de alta que, somada à estagnação de alguns de seus adversários, pode lhe permitir encerrar a disputa já neste domingo. Segundo a Quaest, ele tem 54% das intenções de voto contra 23% de Patrus Ananias (PT) e 10% de Alexandre Kalil (PDT).

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No Rio de Janeiro, a situação é um pouco mais confusa, já que o nome do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) estará nas urnas, mas a sua candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral. Embora ele ainda possa tentar algum tipo de recurso judicial para manter o seu nome, o mais provável é que ele não seja considerado na contagem de votos.

Sem Garotinho no páreo, Eduardo Paes (PSD) tem 51% dos votos válidos, segundo a Quaest, contra 43% do seu principal adversário, Douglas Ruas (PL), o que garantiria ao ex-prefeito do Rio de Janeiro ser eleito governador do estado em primeiro turno. Caso os votos de Garotinho sejam contados, Paes, ainda assim, ficaria perto de garantir a vitória, com 49% dos votos válidos contra 40% de Ruas.

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“Mata-mata” no Nordeste

No Nordeste, segunda maior concentração eleitoral entre as regiões (27% dos votantes do país), os três maiores estados vão para uma espécie de “matar ou morrer” no primeiro turno neste domingo. Como só há dois candidatos competitivos (e com altíssimos percentuais de votos), a vitória pode ir de forma definitiva para um ou outro concorrente já no primeiro turno.

É o caso da Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, onde o governador Jerônimo Rodrigues (PT), segundo a Quaest, tem 52% dos votos válidos contra 48% do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil). Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, eles estão empatados tecnicamente.

Cenário muito parecido ocorre em Pernambuco, onde a governadora Raquel Lyra (PSD) tem 52% dos votos válidos contra 47% do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB). Nesse caso, não há empate técnico porque a vantagem de cinco pontos para Raquel não pode ser coberta pela margem de erro.

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No Ceará, o empate é quase numérico. O atual governador, Elmano de Freitas (PT), tem 50% dos votos válidos, enquanto o ex-governador Ciro Gomes (PDT) tem 49%. Eles estão empatados tecnicamente e qualquer um deles pode encerrar a eleição já no primeiro turno.

Diferenças no Sul

No Sul do país, a exceção é o Paraná, onde, segundo a Quaest, o senador Sergio Moro (PL) tem 43% das intenções de voto válidas contra 29% do ex-secretário estadual Sandro Alex (PSD) e 27% do deputado estadual Requião Filho (PDT) — os dois últimos estão empatados na margem de erro e seus percentuais somados podem ser suficientes para levar a eleição ao segundo turno.

Já na vizinha Santa Catarina está o maior favorito entre os grandes estados, segundo a Quaest. O governador Jorginho Mello (PL) tem nada menos que 71% dos votos válidos — contra 14% de João Rodrigues (PSD) e 12% de Gelson Merísio (PSB) — e pode ser reeleito já neste domingo.

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No Rio Grande do Sul, a disputa entre o deputado federal Luciano Zucco (PL) e a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) permaneceu equilibrada durante quase toda a campanha, mas algo parece ter mudado nos últimos dias. Segundo a Quaest, Zucco agora tem 52% dos votos válidos contra 35% de Brizola e 12% do vice-governador Gabriel Souza (MDB). Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, ainda não é possível dizer se o candidato do PL irá encerrar a disputa hoje.

Por fim, no maior colégio eleitoral da região Norte, o Pará, o ex-prefeito de Ananindeua Daniel Saniel (Podemos) chega à reta final com 57% dos votos válidos, segundo a Quaest, contra 40% da governadora Hana Ghassan (MDB). Se isso se confirmar, será uma dura derrota para o maior clã político do estado, a família Barbalho, hoje liderada pelo ex-governador Helder Barbalho (MDB), que bancou a candidatura de Ghassan.

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Reeleições em 2022

Helder Barbalho foi um dos quinze governadores que resolveram as suas disputas eleitorais em 2022 já no primeiro turno. Naquele ano, entre os dez maiores colégios eleitorais, também definiram a eleição para governador sem segundo turno os estados do Rio de Janeiro (Cláudio Castro), Minas Gerais (Romeu Zema), Paraná (Ratinho Junior) e Ceará (Elmano de Freitas).