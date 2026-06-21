Disputa ao governo de São Paulo tem segunda baixa em 48h

O ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) anunciou neste domingo que desistiu da sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. No sábado, o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) já havia feito o mesmo.

Com isso, permanecem na disputa o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que já lideram as pesquisas eleitorais.

Paulo Serra anunciou que pretende concorrer a deputado federal, assim como Kataguiri.

No último levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado na sexta-feira, o tucano apareceu com 4,6%, enquanto o deputado do Missão marcou 3%.

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Tarcísio lidera a disputa com 45,6%, enquanto Haddad alcançou 34,1%.

O PSDB e o Missão ainda não anunciaram se terão outros candidatos na disputa pelo Palácio Bandeirantes. As desistências, no entanto, reforçam a possibilidade da eleição ser definida ainda no primeiro turno, com favoritismo até agora do atual governador.