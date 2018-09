Discurso de Temer abre assembleia da ONU nesta terça

A três meses de deixar o poder, o presidente Michel Temer discursa nesta terça-feira pela última vez na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos. Como é tradição, a fala do governante brasileiro vai abrir o encontro de países-membros da organização. Em seguida, acontece o aguardado discurso do mandatário americano, Donald Trump.

Temer deve subir ao púlpito por volta das 9h locais (10h de Brasília).

Por causa da viagem do emedebista aos Estados Unidos, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, assumiu a Presidência da República. O magistrado substituiu Temer porque os políticos na linha de sucessão, o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB-CE), são candidatos à reeleição e corriam o risco de ficar inelegíveis caso assumissem o comando interino do Executivo.

Em sua agenda no exterior, Temer se reuniu com empresário na segunda, em evento promovido pela Câmara do Comércio dos EUA, e nesta terça, além do discurso, tinha encontros marcados com o secretário-geral da ONU, António Guterres, com o presidente da Colômbia, Iván Duque, e uma reunião com chefes de Estados dos países do Mercosul. O emedebista retorno ao país na tarde desta terça.

Discurso

Em sua fala da abertura da Assembleia Geral, o brasileiro deve abordar a questão do êxodo de venezuelanos nas Américas e ressaltar a preocupação de seu governo no acolhimento adequado e tratamento humanitário aos imigrantes. O presidente lembrará também que o Brasil foi um dos primeiros países integrantes do Comitê Executivo da Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

(Com Agência Brasil)