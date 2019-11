Dirigente do partido de Bolsonaro é mestre em religião que usa ayahuasca

Terceiro na hierarquia e segundo vice-presidente do Aliança pelo Brasil, novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o advogado Luís Felipe Belmonte é pouco conhecido fora do círculo da família presidencial, mas ainda vai ganhar muita visibilidade – e não apenas por sua posição de destaque na legenda. Reportagem de VEJA desta semana mostra a trajetória de Belmonte.

Advogado bem-sucedido, dono de construtora, incorporadora, fazendas e de um clube de futebol, Belmonte se considera um “cristão ecumênico”. Ex-coroinha na Igreja Católica e hoje frequentador de cultos em igrejas evangélicas, ele também é um dos principais representantes do Centro Espírita Beneficente da União do Vegetal, uma religião de orientação cristã e reencarnacionista que faz uso do chá de ayahuasca.

Belmonte já foi líder na entidade religiosa, participou de cerimônias no Legislativo em homenagem à crença e atuou em Cortes judiciárias do Brasil e dos Estados Unidos para legalizar e regulamentar o uso consciente do chá de ayahuasca.