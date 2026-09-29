🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Diretor da Quaest comenta nova pesquisa e indica qual a possibilidade de virada na eleição em São Paulo

Guilherme Russo afirma que disputa entre Tarcísio e Haddad é a mais estável entre os estados pesquisados

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 21h56
Continua após publicidade
Diretor da Quaest comenta nova pesquisa e indica qual a possibilidade de virada na eleição em São Paulo Priorize VEJA no Google

A nova rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pelo governo de São Paulo mostra Tarcísio de Freitas com 44% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Fernando Haddad aparece com 24%. Diante da distância entre os dois e da estabilidade observada ao longo da campanha, o diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo, avaliou que a possibilidade de uma virada nos últimos dias antes da votação é pequena. “A chance de qualquer virada ou qualquer grande mudança nessa reta final para governador ainda é muito baixa aqui em São Paulo”, afirmou durante participação no VEJA em Foco, apresentado por Laísa Dall’Agnol. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Tarcísio manteve os mesmos 44% registrados na rodada anterior, enquanto Haddad recuou três pontos e chegou a 24%, segundo a pesquisa. Os demais candidatos testados não ultrapassaram 1%. Os indecisos somam 16%, enquanto 12% afirmam que votarão em branco, nulo ou não irão votar. Em um eventual segundo turno, Tarcísio aparece com 49%, e Haddad, com 29%. O levantamento ouviu 1.800 eleitores paulistas entre 25 e 28 de setembro, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Por que a disputa em São Paulo mudou tão pouco?

Segundo Russo, São Paulo apresenta a disputa mais estável entre os estados pesquisados pela Quaest. Para ele, um dos componentes que ajudam a explicar o quadro é o fato de Tarcísio disputar a reeleição, o que facilitaria a decisão dos eleitores. “Se ele [eleitor] gosta do atual governo, vota no Tarcísio. Se não gosta, busca uma alternativa”, afirmou o diretor de Inteligência da Quaest.

Outro fator apontado pelo especialista é o elevado grau de conhecimento dos dois principais candidatos. Haddad foi justamente o adversário de Tarcísio na eleição estadual de 2022. Para Russo, a repetição do confronto contribuiu para reduzir as oscilações observadas durante a campanha. “São dois candidatos muito conhecidos, dois candidatos que já fizeram essa disputa”, disse.

Siga
Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Qual é a possibilidade de uma virada?

Na avaliação de Russo, os levantamentos realizados até agora não apontam para uma alteração expressiva do cenário na reta final. “Essa é a disputa onde tem menos flutuação”, afirmou.

Continua após a publicidade

Russo também afirmou que, diante desse quadro, a expectativa é de vitória de Tarcísio, possivelmente já no primeiro turno. “Considerando que a gente não está vendo nenhuma mudança e conhecendo, digamos, o padrão de voto do eleitorado paulista, a expectativa é de uma vitória de Tarcísio de Freitas, muito provavelmente no primeiro turno”, disse.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Eleições: São Paulo
Pesquisas Eleitorais
Quaest
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).