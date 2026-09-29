Diretor da Quaest comenta nova pesquisa e indica qual a possibilidade de virada na eleição em São Paulo

A nova rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pelo governo de São Paulo mostra Tarcísio de Freitas com 44% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Fernando Haddad aparece com 24%. Diante da distância entre os dois e da estabilidade observada ao longo da campanha, o diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo, avaliou que a possibilidade de uma virada nos últimos dias antes da votação é pequena. “A chance de qualquer virada ou qualquer grande mudança nessa reta final para governador ainda é muito baixa aqui em São Paulo”, afirmou durante participação no VEJA em Foco, apresentado por Laísa Dall’Agnol. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Tarcísio manteve os mesmos 44% registrados na rodada anterior, enquanto Haddad recuou três pontos e chegou a 24%, segundo a pesquisa. Os demais candidatos testados não ultrapassaram 1%. Os indecisos somam 16%, enquanto 12% afirmam que votarão em branco, nulo ou não irão votar. Em um eventual segundo turno, Tarcísio aparece com 49%, e Haddad, com 29%. O levantamento ouviu 1.800 eleitores paulistas entre 25 e 28 de setembro, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Por que a disputa em São Paulo mudou tão pouco?

Segundo Russo, São Paulo apresenta a disputa mais estável entre os estados pesquisados pela Quaest. Para ele, um dos componentes que ajudam a explicar o quadro é o fato de Tarcísio disputar a reeleição, o que facilitaria a decisão dos eleitores. “Se ele [eleitor] gosta do atual governo, vota no Tarcísio. Se não gosta, busca uma alternativa”, afirmou o diretor de Inteligência da Quaest.

Outro fator apontado pelo especialista é o elevado grau de conhecimento dos dois principais candidatos. Haddad foi justamente o adversário de Tarcísio na eleição estadual de 2022. Para Russo, a repetição do confronto contribuiu para reduzir as oscilações observadas durante a campanha. “São dois candidatos muito conhecidos, dois candidatos que já fizeram essa disputa”, disse.

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Qual é a possibilidade de uma virada?

Na avaliação de Russo, os levantamentos realizados até agora não apontam para uma alteração expressiva do cenário na reta final. “Essa é a disputa onde tem menos flutuação”, afirmou.

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Russo também afirmou que, diante desse quadro, a expectativa é de vitória de Tarcísio, possivelmente já no primeiro turno. “Considerando que a gente não está vendo nenhuma mudança e conhecendo, digamos, o padrão de voto do eleitorado paulista, a expectativa é de uma vitória de Tarcísio de Freitas, muito provavelmente no primeiro turno”, disse.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.