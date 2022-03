Diretor da agência de espionagem brasileira mira o Congresso

O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, deixou o cargo hoje. Ele foi exonerado para concorrer a uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ramagem já se filiou ao PL, de Valdemar Costa Neto, o mesmo partido escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para tentar a reeleição.

Segundo fontes da Abin, Ramagem já recebeu a garantia de que sua candidatura terá total apoio do presidente. Ambos são amigos desde a campanha de Bolsonaro, quando Ramagem atuou na segurança, como delegado da Polícia Federal.

O plano de Ramagem era assumir o Ministério da Justiça, no lugar do ministro Anderson Torres, que tinha a pretensão de se candidatar pelo Senado em Brasília, mas o ministro recebeu pedido do presidente para continuar no cargo até o final do governo.

Em 2019, Ramagem foi impedido de assumir a direção da PF por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, para evitar, segundo o ministro, que o presidente Jair Bolsonaro interferisse na PF. O caso quase provocou uma crise institucional .

Na Abin, o clima é de expectativa. Vários oficiais de inteligência estão fazendo campanha para que um servidor de carreira assuma a direção do órgão. Segundo um oficial de inteligência ouvido por VEJA, a grande maioria dos servidores da agência desaprovam a nomeação de outro delegado da PF para o cargo de diretor.