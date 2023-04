Direita e esquerda concordam sobre futuro político de Tarcísio de Freitas

Entrevistado nas Páginas Amarelas da nova edição de VEJA, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está em alta nas rodinhas de conversa em Brasília. Apesar de faltar muito tempo para a próxima sucessão presidencial, expoentes da esquerda, da direita e do centro apostam que ele será candidato ao Palácio do Planalto em 2026, exatamente como foram alguns de seus antecessores no cargo, como Geraldo Alckmin e José Serra.

A eventual candidatura não estaria condicionada à declaração de inelegibilidade e à perda dos direitos políticos de Jair Bolsonaro, padrinho político do governador. Conforme a análise corrente, há movimentos concretos para garantir a Tarcísio uma ampla aliança eleitoral, sustentada por partidos de centro e centro-direita, como o PSD de Gilberto Kassab, que hoje é secretário de Governo do Estado de São Paulo.

A recente formação de um bloco parlamentar no Congresso reunindo PSD, MDB, Republicanos e outras legendas — dissociado tanto do PL de Bolsonaro quanto do PT de Lula — é vista como um ponto de partida para negociações futuras destinadas a viabilizar voos mais altos do governador. Como de praxe, Tarcísio alega que sua prioridade, única e exclusiva, é administrar o maior estado do país.