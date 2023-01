Dino: ‘Tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer’

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, disse na tarde deste domingo, 8, que a invasão bolsonarista a áreas do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto é uma “absurda tentativa de impor a vontade pela força” e que a intimidação não irá prevalecer.

“Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça”, postou no Twitter cerca de uma hora após o início da confusão.

Centenas de manifestantes — boa parte deles vinda do acampamento que é mantido em frente ao quartel-general do Exército — romperam um bloqueio policial e invadiram primeiro o gramado, a rampa e a cúpula externa do Congresso Nacional. Depois, um grupo também se dirigiu ao Palácio do Planalto — onde invadiram uma área — e ao Supremo Tribunal Federal.

Dino havia autorizado durante a semana que a Força Nacional de Segurança Pública atuasse para conter eventuais excessos nos protestos que estavam sendo convocados para este domingo, mas isso não foi suficiente.

Antes, o secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, chamou o episódio de lamentável. “Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios. Determinei ao setor de operações da SSPDF providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília”, postou.