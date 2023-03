Dino pede que PF investigue supostos casos de espionagem pela Abin

Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, determinou nesta quarta-feira, 15, à Polícia Federal a abertura de uma investigação sobre o uso pela Abin, a Agência Brasileira de Inteligência, de um programa secreto para monitorar a localização de pessoas por meio do celular.

O órgão utilizou por quase quatro anos, durante o governo de Jair Bolsonaro, um sistema secreto para monitorar até 10 mil proprietários de celulares a cada doze meses.

A ferramenta, chamada FirstMile, solicitava que fosse digitado o número do contato e, a partir disso, poderia ser acompanhado em um mapa, com as redes 2G, 3G e 4G, a última localização do dono do aparelho. As informações foram reveladas pelo jornal O Globo.

O programa permitia que fosse rastreado o paradeiro de alguém com os dados que eram transferidos do celular para torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões. Com essas informações, era possível ver o histórico de deslocamentos e criar “alertas em tempo real” de movimentações em diferentes endereços.

