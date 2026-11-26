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Relator da ação sobre a descriminalização do aborto no STF, o ministro Flávio Dino cobrou do presidente da Corte, Edson Fachin, esclarecimentos sobre a sessão que registrou o voto de Luís Roberto Barroso. A solicitação ocorre em meio a investidas de entidades religiosas para anular o julgamento.

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A ação do Supremo Tribunal Federal (STF) que julga a descriminalização do aborto está sendo movimentada pelo ministro Flávio Dino, que é o novo relator do caso desde a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Ele cobrou explicações do presidente da Corte, Edson Fachin, para analisar pedidos de entidades religiosas que tentam, desde o ano passado, anular o voto da ministra a favor da descriminalização da prática. Esse é um dos casos mais sensíveis e com mais partes envolvidas da história do STF.

Antes de se aposentar, Rosa Weber abriu o plenário virtual do julgamento de mérito e depositou seu voto, favorável à descriminalização do aborto — por conta de um compromisso que ela assumiu com movimentos sociais quando estava em uma das onze cadeiras do STF. Depois, Luís Roberto Barroso, também antes da sua aposentadoria antecipada, fez o mesmo, acompanhando o entendimento da primeira relatora.

Em 2024, entidades religiosas fracassaram na tentativa de anular o voto de Rosa Weber, mas fizeram uma nova investida, mirando em 2025 o voto de Barroso. Na tramitação do site do STF, a sessão virtual que foi aberta para registrar o voto do ex-presidente consta com um “RW”, uma possível abreviação das iniciais de Rosa Weber. Como a ministra já estava aposentada há dois anos, ela não teria como convocar a sessão. Isso pode ser um simples erro técnico, mas, dependendo da interpretação de Dino, pode ser motivo para anular o voto de Barroso.

No começo de novembro, Dino pediu que o atual presidente da Corte, Edson Fachin, explicasse o imbróglio antes de analisar os pedidos para anular o voto de Barroso. Como ficou sem resposta, voltou a cobrar o colega. “Reitero a solicitação de informações dirigida à presidência desta Corte por meio do despacho de 4 de novembro de 2026, relativamente aos atos processuais e administrativos que antecederam e ensejaram a realização da referida sessão”, diz trecho da decisão mais recente, de quarta-feira, 25.

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No pano de fundo dessa movimentação está o fato de Dino ter trocado diversas farpas com Fachin durante a sessão em setembro na qual os ministros analisaram se Moraes deveria ou não ser investigado pelos laços com o Banco Master. Dino criticou abertamente a condução de Fachin e o interrompeu sucessivamente. Além disso, o ex-ministro da Justiça já disse em entrevistas que é contra a legalização do aborto e que a legislação deve continuar como está.

O aborto hoje só é permitido em casos de violência sexual, quando o nascituro é anencéfalo (e tem poucas chances de vida) ou quando a gravidez traz risco de vida para a mãe.