Dino: Investigação vai ‘trazer holofotes’ a gente ‘escondida nas sombras’

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que as apurações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro vão ‘trazer holofotes para gente que ainda está escondida nas sombras’. Dino também chamou possíveis participantes de ‘covardes’ e disse que ‘alguns’ ficarão muitos anos presos. As declarações foram feitas em publicação no Twitter.

“Acredito que a continuidade das investigações e ações judiciais sobre o golpe de 8 de janeiro vai trazer holofotes para gente que ainda está escondida nas sombras. Além de golpistas, são covardes que não saem em defesa dos seus aliados presos. Alguns destes permanecerão muitos anos no cárcere”, afirmou Dino.

“Os “valentes fakes” planejaram, incitaram, conspiraram, financiaram, jogaram pedras e esconderam as mãos sujas. E ainda tem a petulância de apontar tais dedos sujos para as vítimas dos crimes. Tenham certeza: a LEI sempre vence e vencerá novamente”, acrescentou o ministro.

Neste domingo, nove militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que apareceram nas imagens do Palácio do Planalto no dia da invasão prestam depoimento à Polícia Federal por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.