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Política

Dino e Fachin trocam farpas em julgamento de Moraes no STF

Ministro discordou mais de uma vez de presidente sobre direito de fala

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h13 | Atualizado em 15 set 2026, 12h40
Dois homens de meia-idade, com cabelos grisalhos e óculos, vestindo ternos e gravatas, sentados em cadeiras de couro marrom, com microfones à frente. O da esquerda tem cabelo mais escuro e o da direita tem bigode
Ministros Flávio Dino e Edson Fachin durante sessão do STF (Reprodução/TV Justiça/.)
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O ministro Flávio Dino ironizou mais de uma vez o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, durante o julgamento que pode abrir uma investigação mirando Alexandre de Moraes nesta terça-feira, 15. Ao finalizar a leitura do relatório que inicia a sessão, Fachin pediu que os ministros solicitassem a palavra à Presidência para o bom andamento da sessão.

Quando Dias Toffoli se declarava suspeito para participar do julgamento, Dino pediu para interrompê-lo. Fachin interviu, dizendo que quem concederia a palavra seria a Presidência, e Dino rebateu que faria como fazem sempre, que a palavra é concedida por quem está falando. Fachin levantou a voz: “Vossa Excelência precisa pedir a palavra à Presidência”. Dino respondeu: “Vou seguir o regimento da Corte”, e seguiu falando.

Depois, quando Gilmar Mendes se manifestava Dino pediu licença ao decano para interromper mais uma vez. Depois, perguntou a Fachin se ele permitia que Gilmar o autorizasse. “A ironia está nas entrelinhas. Sem dúvida, vossa Excelência tem a palavra”, respondeu o presidente.

“A ironia serve para descontrair o ambiente, vossa Excelência sabe disso. É Aristóteles”, afirmou Dino.

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Nesta fala, Dino advertiu sobre a possibilidade de Fachin ter avocado o caso para si –avocatória é quando um ministro chama para si uma causa, um mecanismo que era usado durante a ditadura militar e que foi parcialmente abolido na Constituição de 1988. Em meio à guerra entre os ministros, Fachin tirou a relatoria do caso julgado hoje de André Mendonça e colocou-o sob a Presidência.

Fachin disse que eles vão debate ainda esse tema e refutou a ideia de ter agido de maneira autoritária. “Vossa Excelência que é bem mais jovem que eu, era jovenzinho em 1978 quando eu assisti uma conferência […] que argumentava precisamente isso que estamos de acordo. Avocatória é mesmo instrumento de regimes autoritários e arbitrários. Portanto, até pelo transcurso da minha trajetória, recomendaria certo cuidado de qualificar esse ato como avocatório. Não há decisão alguma da minha parte avocando os autos”, respondeu o presidente. “A Presidência não pode se imobilizar diante dessa responsabilidade. O juiz natural é o plenário.”

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