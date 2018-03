Dilma rebate delatores: Terão de fazer mais do que apontar o dedo

A ex-presidente Dilma Rousseff rebateu neste sábado as acusações feitas por delatores da Operação Lava Jato de que ela tenha participado de um esquema ilegal envolvendo o leilão da usina de Belo Monte, no Pará.

Em nota, Dilma afirmou categoricamente que os delatores mentem. “Os delatores terão de fazer mais do que ‘apontar o dedo’ para Dilma Rousseff. Ambos terão de mostrar as provas do envolvimento direto dela em quaisquer irregularidades em disputas, concorrências ou licitações públicas. É um despautério que não tem qualquer amparo na realidade. A mentira será desmascarada”, disse a presidente, no texto.

Conforme reportagem do jornal Folha de S. Paulo, publicada nesta sexta-feira, Emílio Odebrecht contou em delação que o governo petista tece acesso a informações confidenciais de preços por meio de estatais e as entregou para um grupo de empresas concorrentes, o que, conforme ele, “caracterizou um claro direcionamento do resultado do leilão por parte do governo, liderado pela então ministra Dilma Rousseff”.

Os dados sigilosos teriam sido conseguidos em uma reunião realizada no Rio de Janeiro, na sede da Vale, na qual estavam presentes executivos de confiança da ex-presidente — Valter Cardeal, diretor da Eletrobras, e Adhemar Palocci, diretor da Eletronorte e irmão do ex-ministro Antonio Palocci.