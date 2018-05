Diferente de outros presos, Lula não faz a faxina da própria cela

Reportagem de VEJA publicada nesta semana descreve a vida de Lula na prisão. Diferentemente do que fazem seus colegas presidiários, Lula não limpa o banheiro, não varre o chão nem recolhe o lixo da cela. Todas essas tarefas ficam sob a responsabilidade de um funcionário da limpeza da Superintendência da Polícia Federal, que, normalmente, executa a faxina quando o petista está no banho de sol.

Por causa desses e de outros privilégios, Lula virou alvo de piadas entre os policiais. Alguns se referem ao ex-presidente como “cliente”, enquanto outros começaram a chamá-lo de “Lula Escobar”, numa referência ao narcotraficante colombiano Pablo Escobar, que, num acordo com a Justiça, construiu uma mansão-presídio para nela cumprir sua pena. Recentemente, Lula solicitou a instalação de uma esteira ergométrica e um frigobar para beber água gelada.

