Diferenças e semelhanças entre Lula 1 e Lula 4 no caso do ajuste fiscal

A aposta do presidente Lula no gasto público como indutor do crescimento teve reflexos negativos conhecidos. Entre 2023 e 2026, a dívida pública brasileira saltou de 72% para 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB), totalizando 11 trilhões de reais. Diante do risco de escalada inflacionária decorrente da gastança, o Banco Central apertou o torniquete da política monetária, mantendo o Brasil com a maior taxa de juros reais do mundo.

A situação preocupa até setores do PT, que defendem algum tipo de ajuste no próximo governo. Reeleito numa virada histórica, Lula diz ter compromisso com a responsabilidade fiscal, mas ainda não adiantou quais medidas adotará nem anunciou os nomes dos integrantes de sua futura equipe econômica. O presidente parece não ter pressa, enquanto o mercado — que apostou em Flávio Bolsonaro na eleição — cobra respostas rápidas para as suas dúvidas.

Diferentemente do que ocorreu em 2002, quando conquistou a Presidência pela primeira vez, Lula não se sente obrigado a prestar contas ao mercado. Naquele ano, antes da votação, ele divulgou a famosa Carta ao Povo Brasileiro para tentar reduzir o medo que sua eventual vitória provocava em empresários, investidores e banqueiros. No documento, prometia respeitar contratos, combater a inflação e ter responsabilidade fiscal. No primeiro mandato, cumpriu a palavra.

Na campanha de 2026, o presidente não assumiu compromisso semelhante. Apesar de insistir na tese de que sempre foi responsável no manejo das contas públicas, Lula chegou a tachar de “babaquice” a ladainha a favor do ajuste fiscal. De quebra, acusou Flávio Bolsonaro de ameaçar os programas sociais com seu plano de promover um “tesouraço”. A disposição de Lula 4 para arrumar as finanças por meio de remédios considerados amargos pelo PT é bem diferente do ímpeto de Lula 1.

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Em 2003, o setor público chegou a registrar um superávit primário superior a 4% do PIB. Naquele ano, a taxa básica de juros caiu de 25,5% para 16,5%. O controle das despesas facilitou a redução da Selic, o que se espera que ocorra novamente. Esses resultados foram possíveis porque, entre outras coisas, Lula deu autonomia para o então ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e para o presidente do Banco Central da época, Henrique Meirelles.

Eis aí outra diferença esperada entre Lula 1 e Lula 4. Quase ninguém aposta que o futuro ministro da Fazenda terá a mesma liberdade de atuação desfrutada por Palocci. Fernando Haddad, considerado um dos nomes para suceder o presidente nas urnas, não teve autonomia parecida no mandato atual. “O presidente e sua equipe não entendem o papel do mercado para a economia. Por isso, não se pode exigir que se convertam à austeridade”, diz Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda.

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Pelo menos duas das respostas de Lula aos críticos são repetidas há mais de vinte anos. Sempre que pode, ele diz ter aprendido com a mãe, Dona Lindu, que não se gasta mais do que se tem. Ele também desdenha daqueles que lembram para ele dos riscos de inflação decorrentes do crescimento dos gastos e da dívida pública.

“Ninguém precisa me ensinar a importância do controle da inflação. Eu passei minha vida inteira brigando com ela”, declarou Lula a Antonio Palocci quando, na campanha de 2002, os dois estavam envolvidos no debate sobre a redação da Carta ao Povo Brasileiro. Lula 4 ainda guarda semelhanças com Lula 1, mas uma diferença crucial afasta as duas versões: neste ano, o presidente não acenou ao mercado para renovar o mandato nas urnas.